向太買房買地給兒媳！3原因「登記郭碧婷名下」　向佐只有居住權

記者陳芊秀／綜合報導

知名製片人向太（陳嵐）常在社群平台分享其獨到的治家哲學，昨日（14）更新影片談買地給媳婦郭碧婷，直言「我相信有智慧的婆婆，買房都會買在兒媳婦的名下」。她更大方自曝，目前提供給兒子向佐與兒媳郭碧婷的房產與土地，全數登記在郭碧婷名下，而向佐僅擁有「居住權」。

▲向太買房全登記兒媳婦名下。（圖／翻攝自微博）

全款買地給郭碧婷



[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，向太感性分享，自己並非把兒媳當外人，而是「我就把她當我女兒」。她之所以全款買地給郭碧婷，提到3個原因，第一個是很欣賞兒媳，深知媳婦的個性：「知道她守得住這個財，她比我花錢還謹慎，那你就會覺得靠得住嘛。」

她更奉勸天下的婆婆，買房千萬別寫兒子的名字，理由是「男人99%都守不住的，或者是他有房，他覺得他又可以換老婆，可能還想金屋藏嬌勒」。她認為女人守財能力比男人強太多，將資產交給媳婦才是長久之計。

沒買過房子給向佐

向太第二原因是坦言自己有「私心」，影片中對兒子向佐隔空喊話：「向佐，你別亂來。你只能夠對郭碧婷和小孩好一點。你們一直在一起，那這些東西都等於是你的嘛。如果你敢（對她們）不好，就啥都沒了。」

▲向太透露向佐只有居住權。（圖／翻攝自微博）

第三個原因是為了孫子孫女，向太買房登記兒媳名下，「讓你兒子乖乖的，別有二心，然後這個家庭就很完整的嘛」，並強調這對孫子、孫女的成長至關重要。她直言，自己真的還沒給向佐買過房子，向佐只有「居住權」。

▲向太沒有買過房子給向佐。（圖／翻攝自微博）

打破傳統婆媳隔閡

向太進一步解釋，買房給媳婦能讓關係變好，「通常兒子其實也不會說真吃醋了」。她總結道，與其防著媳婦，不如透過這種「托舉」與「幫襯」來鞏固家庭，「這也是一種智慧，對大家都好」。