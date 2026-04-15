壽山非洲獅二哥辭世！台劇《動物園》拍過牠…邵雨薇：身體不痛了

記者陳芊秀／綜合報導

高雄壽山動物園的非洲獅「二哥」於本月13日傳出辭世消息，享壽23歲。而台劇《動物園》曾在該地取景拍攝，女主角邵雨薇於昨日（14）深夜發文悼念，「身體不痛了，一路好走」。園方表示，二哥的年齡相當於人類百歲高齡，是名副其實的「獅瑞」。

▲高雄壽山動物園非洲獅「二哥」辭世，演出台劇《動物園》的邵雨薇發文悼念。（圖／翻攝自臉書、IG）

據邵雨薇分享非洲獅「二哥」生前在動物園的影片，儘管已屆高齡，二哥仍擁有濃密的鬃毛，展現出百獸之王的威嚴。牠靜靜地趴在園區的木造平台上，邵雨薇發文寫道：「帥氣二哥，謝謝你在高雄陪伴大家這麼多年，身體不痛囉，一路好走。」

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壽山動物園表示，二哥於2010年自六福村引進後，十餘年來陪伴無數遊客留下深刻回憶。隨著年歲漸長，「二哥」的健康狀況逐步退化，根據醫療紀錄，牠近年受到青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等慢性疾病影響。儘管醫療團隊多次進行治療與手術，並提供軟質食物及優化棲地環境提升生活品質，仍難敵整體機能老化，13日上午在保育員與醫療團隊的陪伴下安詳離世，以非洲獅平均壽命而言，已相當於人類百歲高齡。台劇《動物園》一年多前在壽山取景拍攝，劇組粉專曾發文想念二哥威武的吼聲與煞氣十足的步伐。

而網友紛紛在邵雨薇貼文下留言「謝謝妳們拍了《動物園》，留下阿里和二哥的身影」、「本來因為看了劇，想去看二哥的，二哥一路好走～放心去飛」、「上禮拜晚上才剛看動物園裡面有拍到牠，沒辦法老人家年紀大，至少沒病痛去天上當獅子王」、「這星期才剛看，怎麼馬上就離開了？」、「「阿里也不在了（指壽山動物園非洲象阿里，於2月14日辭世）」。