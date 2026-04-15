白沙屯媽祖突指示「排排跪好」！下秒超震撼 許維恩：我有多幸運

記者潘慧中／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜展開為期8天7夜的徒步進香活動，在數萬香燈腳隨行途中，許維恩低調在路邊遞出一瓶瓶結緣水。更玄的是，她發送到一半，「白沙屯媽祖指示我們要『排排跪好』」，下秒發生的事情讓她備感震撼。

▲許維恩低調在路邊遞出一瓶瓶結緣水。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



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許維恩14日在社群網站充滿感恩地說，在定點發送水給進香團時，白沙屯媽祖無預警指示她們一行人「排排跪好」，下秒鑾轎便從頭上而過，「一切來得那麼突然⋯⋯那一刻～好震撼。」

▲許維恩突然收到媽祖指示她們一行人「排排跪好」。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



成功鑽過轎腳後，許維恩內心充滿感恩與喜悅，「我知道，媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福」，這份神聖的體驗讓她獲得極大力量，並承諾會將這份愛轉化為實際行動，「去幫助這個社會、去溫暖更多需要的人。」

事實上，許維恩在進香活動開始前便透露，當初在手術前夕得知白沙屯媽祖願意與其品牌飲用水聯名，讓她內心充滿感恩，「那不是一個合作，那是一份被守護、被選擇的祝福。謝謝媽祖一路的保佑，讓我走過不安、走過恐懼，也讓我更相信一切都是最好的安排。」

▲許維恩內心充滿感恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



隨著進香活動啟程，許維恩也決定將這份正能量回饋給社會，「在某個定點，我會親自發送給所有進香團的寶寶們～把平安、把祝福、把愛一一傳遞給你們，願所有人平安健康順心。」