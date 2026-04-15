TVBS縮編上百人風聲鶴唳！　主播謝向榮嘆：輪到自己是時間問題

▲資深主播謝向榮因配合度高，是目前TVBS新聞台資歷最深的一位。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

TVBS電視台2023年3月爆出首波裁員後，今年2月再進行大規模人力縮編，2波裁員人數總計上百人，並於3月1日生效。資遣對象包含SNG工程、駐地記者以及攝影等職務。如今再度爆出裁員風波，除了業界感慨，台內基層員工也人心惶惶。

資深主播吳安琪成為第一波指標人物，她已證實確實被裁，將離開主播台，並坦言心情平靜，感謝公司長年培養。但也因此風聲四起，資深主播謝向榮、方念華被外界影射位置岌岌可危，尤其方念華去年節目被停，整個團隊四散，讓她一度成為關注焦點。

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▲吳安琪無預警遭裁員，引起外界譁然，她本人也證實此事。 （圖／翻攝自TVBS官網）

而主播謝向榮多年來不忮不求，據台內人士透露，他播報認真、待人客氣，常常義無反顧幫同事代班，也願意負責冷門時段，如週末晚間新聞。若真的遭裁撤，不少人替他抱屈。對此謝向榮感嘆：「老同事走了不少，輪到自己也是時間問題。」

對於謝向榮與方念華傳出岌岌可危，TVBS日前發聲明否認，並強調：「因應產業結構調整與轉型需求，TVBS今年進行階段性的人力與職能優化。以去年底新聞部整體人力規模約400餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，團隊已做好轉型準備，會持續精進專業、迎接變局。」

外界另揣測TVBS將出售，市場傳出有兩大金控可能成為買主，對此TVBS也發布官方聲明否認，表示無任何經營權異動規劃。對於陳亞蘭約滿不續，據高層指出，合約尚有一段時間，未聽說不續約。



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