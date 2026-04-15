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陳亞蘭TVBS約滿走人！「加盟3年幾乎零進展」確定不續約　T台：沒聽說

TVBS人事動盪，傳出陳亞蘭將約滿不續。

圖文／鏡週刊

TVBS近期動盪不斷，從年前大規模縮編，到資深主播吳安琪本人證實遭裁員，引發外界高度關注。如今風暴更延燒至藝人經紀部門，市場盛傳，金鐘影帝陳亞蘭合約即將到期，確定不續約，成為這波人事震盪中最受矚目的指標人物。

陳亞蘭以歌仔戲 《嘉慶君遊台灣》奪金鐘獎史上第一次反串角色的影帝，隔年2023年拍攝八點檔《加油喜事》，當時她原有的經紀公司老闆退休，因與TVBS合作愉快，加上理念相同，便順勢簽給TVBS經紀部。不過至今T台已有3年未拍八點檔，因此陳亞蘭今年約滿後也不會續留。

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TVBS傳出人事縮編和出售有關，但已遭官方否認。

▲TVBS傳出人事縮編和出售有關，但已遭官方否認。

陳亞蘭當初簽給TVBS頂尖事務所，原因無他，一來當時沒有經紀人可協助處理拍戲以外的瑣事，她需兼顧八點檔拍攝與歌仔戲新戲籌備；再者，她剛從師大碩士班畢業，也需參與相關校務。尤其她當時看好T台未來發展，希望推動歌仔戲數位化、VR等創新合作。不過，3年來在這部分幾乎沒有進展，十分可惜。

TVBS旗下的經紀公司星藝象娛樂官網已無修杰楷、楊晴等人，但陳亞蘭（紅框處）還在。（翻攝自TVBS官網）

▲TVBS旗下的經紀公司星藝象娛樂官網已無修杰楷、楊晴等人，但陳亞蘭（紅框處）還在。（翻攝自TVBS官網）

對於陳亞蘭約滿不續，據高層指出，合約尚有一段時間，未聽說不續約。


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鏡週刊陳亞蘭

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