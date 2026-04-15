AV女優設局仙人跳！鎖定當紅男星「誘他婚前爆醜聞」…惡劣計畫曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV女優驚爆對男星設局「仙人跳」！日本諧星Drill導演（ドリル監督）因為曾擔任AV導演而聞名。他近日上網路節目，踢爆有AV女優有意接近一名當紅男諧星，而且男方即將結婚！

▲AV女優被爆鎖定當紅男星，要設局仙人跳。（圖／免費圖庫PAKUTASO，非當事人）

據Drill導演在節目中回憶，過去擔任AV片導演時，有一名AV女優對人氣諧星團體「紐約」的屋敷裕政展現異常的執著，不但表示「想與他當朋友」，並且不斷打聽男方的喝酒的地方與聯絡方式。

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而Drill導演察覺不對勁，進一步追問後，這位AV女優坦承自己接受八卦雜誌委託，鎖定當時人氣上升的諧星團體「紐約」，以及屋敷裕政即將宣布結婚的時機，企圖製造兩人關聯變成醜聞報導，可說是相當惡劣的計畫。他得知此事後，立即訊提醒男星避免落入陷阱。

▲Drill導演發現AV女優怪異行徑，追問下才知AV女優要設局仙人跳。（圖／翻攝自日網）

同時上節目的屋敷裕政得知後直呼「太危險了！真的太危險！」不過當他被問到「如果只是普通的聚會邀約，你應該還是會去吧？」他竟一時語塞。而屋敷裕政2022年3月宣布與交往19年的圈外女友結婚，去年（2025）迎接第一胎女兒誕生。

▲屋敷裕政已經與交往19年女友結婚。（圖／翻攝自日網）