《親愛的，不要跨過那條江》奶奶辭世！赴約76年摯愛爺爺　最後遺言惹淚

記者田暐瑋／綜合報導

南韓紀錄片《親愛的，不要跨過那條江》記錄一對老夫妻76年的愛情故事，創下了480萬觀影人次的票房佳績，也讓人們見證了世間最美的愛情，爺爺趙炳萬在拍攝過程中離世，奶奶悲慟不已，常常進影院懷念丈夫，10日導演證實奶奶姜溪烈辭世，「她跨過了那條江，去思念的趙炳萬爺爺身邊。」而他們的動人愛情故事也被深深懷念。

▲《親愛的，不要跨過那條江》奶奶百歲辭世。（圖／翻攝自韓網）



紀錄片導演陳模瑛10日發文，悲痛證實姜溪烈奶奶已經離世，享嵩壽101歲。回憶起3月31日前去探望時，雖然奶奶的意識已經模糊，但仍能意識清楚地認出在場的人，留下最後一句話：「希望你們善待對方，好好生活。」導演難過地說：「2012年9月9日第一次見到她時，她就像少女一樣，而這位少女在百歲之時跨過了那條江，去往她所思念的趙炳萬爺爺身邊。奶奶，一路走好。」

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趙炳萬爺爺和姜溪烈奶奶的愛情故事從1938年開始，趙炳萬因入贅到奶奶家，在姜溪烈14歲時兩人結婚，從此相伴76年，爺爺一生對奶奶使用敬語，不管到哪裡都手牽手，平時會摘野花插在奶奶頭上，奶奶也堅持要每天做溫熱的飯菜，閒暇時坐在屋簷下互相搔癢打鬧，甚至會穿著情侶韓服到處散步，就算是吵架都帶著寵溺。

▲《親愛的，不要跨過那條江》爺爺奶奶真摯的感情惹哭眾人。（圖／翻攝自韓網）



但在紀錄片拍攝過程中，爺爺趙炳萬因病離世，當爺爺最終閉上眼，奶奶趴在棺木上哭得撕心裂肺，令人動容，而之後的12年，奶奶仍會進戲院看紀錄片，只為了懷念爺爺生前的模樣，還曾在雪中哭訴：「若能一起走該多好。」惹哭大票觀眾。

▲《親愛的，不要跨過那條江》爺爺奶奶真摯的感情惹哭眾人。（圖／翻攝自韓網）