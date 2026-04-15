澎恰恰70歲了！　生日文揭「電影夢欠2.4億巨債」內幕：曾是憨人

記者陳芊秀／綜合報導

資深主持人澎恰恰於15日迎接70歲生日。他自2020年因電影投資失利背負約2.4億元巨債後，還債動向一直備受各界關注。今天凌晨透過社群平台感性發文，回首過去因電影夢背負巨債的心路歷程。他以經典台詞自嘲曾是那個「憨人」，因忽視前輩告誡、在資金未到位下盲目投入，最終造成慘痛惡果，並表示這是一場「很大很深的一課」，盼以自身經驗警示追夢的年輕人。

▲澎恰恰70歲了。（圖／翻攝自臉書）

澎恰恰痛定思痛揭電影夢代價

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澎恰恰在文中以《鐵獅玉玲瓏》的經典台詞「代誌不是憨人所想的那麼簡單」作為開場。他直言，電影雖然是集合所有演藝元素的第八藝術，但前置作業必須百分之百精準。他坦言自己過去就是那個「憨人」，並透露資深藝人方芳曾嚴肅告誡：「恰恰，你想拍電影，切記資金一定要『到位』！」

然而當時的澎恰恰並未將這番話聽進去，他感慨表示：「在當時的我，這句話根本沒聽進去，終於造成惡果！」這讓他深深領悟到，拍電影若「沒有百分之百的把握」是不行的。

夢想曾經有過就行，別做超過負荷的事

澎恰恰決定將這些「慘痛經驗」公諸於世，他認為有必要對同樣追逐電影夢的年輕人說出來。對於自己未來的夢想，他的心態已轉趨踏實，感性寫道：「至於我個人，夢想誰都有，但曾經有過就行！」文末更寫下：「有多少能力做多少事，千萬別超過自己能負荷的！」

網友也湧入貼文留言「澎哥加油」、「你拍的鐵獅電影，我都看」、「祝彭哥早日一身輕」、「支持，至少你做過，這一輩子不會後悔」。同時也湧入一票網友祝他生日快樂。