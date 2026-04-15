舒華今春密集返台時間多！　圈內洩1線索「頻繁到訪柯家」

▲舒華（右）近兩年頻繁在台灣活動，還接下大型綜藝節目《鑑定師》。左為楊千霈。

圖文／鏡週刊

舒華在韓國發展了10年、逐步成為站上台北大巨蛋開唱的大勢女團人氣成員時，卻越顯得思鄉心切；桃園人的她，除了擔任桃園市觀光大使外，也在兩檔大型台綜現身，包括《出去一下》《鑑定師》，今年更主演由《美國女孩》導演阮鳳儀執導的電影長片《幸福快樂的日子》。

首度擔任電影女主角就獻給台灣，對此舒華難掩興奮地說：「大家是不是跟我一樣驚喜？一直以來，我都希望能讓大家看見更多不一樣的我。這次我不再是舞台上的舒華，而變成電影角色林家琪。家琪愛笑、感性的個性跟我有點像，但她內心對未來的掙扎與逃避，是我覺得最挑戰的地方。我會用自己的節奏，好好把家琪的故事說給大家聽，我們到時電影院見喔！」

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▲舒華（後）16歲就赴韓國發展，以女團i-dle出道，還登上台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自i-dle IG）

全片於3月中在台開拍，目前已接近殺青階段、加上台北演唱會，整個春天，舒華幾乎都在台灣活動。隨著舒華返台的時間越多，圈內也有舒華頻繁到訪柯家、和柯震東常膩在一起的傳聞。

總之，16歲就出國打拚的她，如今無論是事業布局或個人生活，都和家鄉的連結越來越深，其中多少也脫不了一點為了愛的聯想。

▲身為桃園人的舒華，擔任桃園市觀光大使，低調現身當地景點拍廣告。（圖／讀者提供）





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