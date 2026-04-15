舒華柯震東爆祕戀「2年前聚會同框」洩端倪！　他3符號隔空示愛炎上

圖文／鏡週刊

回顧兩人戀情曝光，從2024年就悄悄發酵，當時舒華在台灣活動結束後，直奔柯震東慶生趴，在場的還有陶晶瑩、李李仁夫妻、賈靜雯、楊銘威等人，雖僅是現身合照一角，但迅速引發討論，畢竟舒華和柯震東看似八竿子打不著，卻在檯面上有了交集。

合照曝光的1個月後，一則IG互動成為轉折點。舒華在IG發了一組美照，並引用新歌〈Klaxon〉的歌詞發文寫下「Hey~ i love you」，柯震東則在底下留了三個「閉眼微笑」的符號，此舉被部分網友解讀為官宣戀情、隔空放閃，甚至還登上韓國媒體版面。

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▲舒華（右）在台活動結束後直奔柯震東（中）慶生趴，事後旁人解釋只是巧遇。左為方志友。（翻攝自方志友IG）

由於柯震東過去的歷史，引發舒華粉絲反彈，柯震東的留言區遭出征，讓柯震東刪除了這則留言，受訪時也無奈表示，「就是路過的留言而已，如果造成她（舒華）或是大家的困擾，我很抱歉。」但隨後又在限動發布黑底白字寫「真多XX」，可見心情受了不少影響。

▲舒華貼文寫「Hey~i Love You」，柯震東則留下曖昧的表情符號。（翻攝自舒華IG）

這起風波後，舒華並未直接否認戀情，而是發出長文直言，「生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用（的）惡意別來鬧喔。」看似譴責酸民，卻藏著一絲護愛的味道，尤其之後一句，「別回頭看，因為明天要來啦。」彷若隔空為受到非議的柯震東打氣。

▲留言引發風波，柯震東遭舒華的粉絲洗版，他在IG曬出最喜歡的動畫《葬送的芙莉蓮》平復心情。（翻攝自柯震東IG）



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