舒華、柯震東爆祕戀！　驚傳頻訪男方家…柯媽讚她「大方有家教」

▲舒華（左圖）和柯震東（右圖）的緋聞傳了1年半，傳出女方已見過柯家人，戀情穩定。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

柯震東因主演Netflix影集《乩身》攻佔各國排行榜，演藝聲勢再度飆高，個人方面，他的愛情也不遜色；他和韓團i-dle人氣台灣籍成員舒華的緋聞傳了1年半，除聚會同框外、社群的互動也被解讀為隔空傳情，礙於女方粉絲反對聲量大，檯面上處於模糊地帶；但據悉，兩人不只穩交中，且已帶回家中見長輩，尤其柯爸柯媽對舒華讚譽有加，戀情越來越有影。

早前，舒華與柯震東緋聞剛曝光時，女方的韓國經紀公司發聲明，稱「傳聞並無事實根據」，試圖為緋聞降溫。但舒華其實從沒正面否認，或許也跟她一向率直、不願說謊的個性有關。尤其去年起，在台灣就有多方來源對於兩人熱戀的消息傳得沸沸揚揚，但真正一錘定音的，還是柯媽在聚會上，曾提及兒子和舒華的關係。

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舒華接拍國片 傳頻訪柯家

消息人士指出，舒華和柯震東的戀情在圈內早就不是祕密，只是礙於韓團體制和粉絲壓力，才一直小心翼翼。據悉，柯震東母親曾在親友聚會中提及舒華，認為她落落大方又有家教，不僅給予正面評價，也未刻意避談，間接證實舒華已見過柯震東一家人。

▲舒華（右）現身柯震東（左）慶生趴，兩人緊貼在一起。（圖／翻攝自柯震東IG）

此外，柯媽與親友聊天時，曾提及兒子過往幾段公開戀情，並將舒華一同納入話題，可見舒華在柯家眼中，絕非只是短暫的對象，而是已進入穩定關係。舒華和柯震東的戀情，除了有柯媽認證外，這兩年間，從舒華頻繁返台參與節目錄製、活動、電影拍攝等行動，也可見有跡可循。

▲柯震東（右二）和爸媽、哥哥感情很好，常常曬出全家福。（圖／翻攝自柯耀宗IG）

對於兩人祕戀中，柯震東經紀人回應本刊：「公司沒聽說，無法回應莫名消息，謝謝！」





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