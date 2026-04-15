傳1億也請不動！田馥甄再爆「連《浪姐》都推掉」：不是我的選擇

記者蔡琛儀／台北報導

日前都在放假的金曲歌后田馥甄，昨（14日）終於露面出席啤酒代言活動，她近日終於開始動工製作第六張專輯，也鬆口若今年「順產」專輯，另一個演唱會「寶寶」也樂觀其成，打趣說：「如果以高齡產婦來說，生個雙胞胎也不排斥。」

▲田馥甄鬆口不上競演節目的原因。（圖／記者徐文彬攝）

她近年生活過得相當隨心自在，連去年演唱會都破天荒只在小場地演出，而她已經8年沒有上大陸綜藝節目，甚至曾被報導開出1億元酬勞及專機接送，都請不動天后，田馥甄被問到近日討論度超高的《浪姐》，坦言當然有收到很多節目邀約，但自己不想，也無心踏出上節目的那一步，「每個人其實喜歡的、想要的真的不太一樣，那就不是我的選擇啦，我喜歡輕盈自在，輕鬆舒服一點。」再次展現自己淡然處世的一面。

而田馥甄的好姐妹Ella則是相反，近日都在大陸巡演，不過Ella最近瘦到見骨的模樣也讓粉絲都相當擔心她的身體狀況，被問到是否有關心Ella，田馥甄淡定表示：「那應該就是她所希望的吧，我會希望她去做她希望自己呈現的狀態，她真心喜歡那樣，她享受並且健康快樂我就祝福她，我不會套用自己的希望在她身上。」

▲田馥甄和Selina、Ella感情多年來一直很好。（圖／翻攝田馥甄IG）

不過Ella還在演唱會上表演「真空滾胃」，畫面超震撼，田馥甄說沒有看過Ella在她們面前表演，「她本來就就是比較外放的，不吝嗇分享的人 ，不管她的身體、她的人生經驗，或是她在物質上，她都是一個慷慨，不吝嗇分享的人，所以她可能就想跟你們分享她的胃吧，也不意外啦！」馬上讓全場笑翻。