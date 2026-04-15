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NewJeans現身丹麥「獨缺Minji」！　疑準備回歸…經紀公司鬆口回應

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國女團NewJeans在歷經與經紀公司ADOR一年多的官司鬥爭後，成員Hanni、Haerin及Hyein都確定回歸原公司，Minji尚在討論中，Danielle則被退團。近日有網友透露，目擊到NewJeans現身丹麥，不過疑似只有三人在場，爆料掀起議論。

外送稿用　▲▼NewJeans。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）

▲目前確定回歸NewJeans的成員有Hanni（中）、Haerin（右一）及Hyein（左二）。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）

微博近日瘋傳Haerin和Hyein現身丹麥哥本哈根，隨後也傳出Hanni同在現場，被推測是為回歸做準備。對此，經紀公司ADOR於14日向韓媒《Xports News》證實：「NewJeans成員們與工作人員一同訪問丹麥哥本哈根確有其事。」在三名成員合體出國的同時，目前仍處於「討論中」狀態的Minji卻行蹤成謎，尚未有人看到她出現。

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▲▼NEWJEANS。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲Minji（左一）的合約仍在討論中；Danielle（左二）則確定退團。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans在去年10月敗訴後，Haerin、Hyein與Hanni先後表達回歸意願；Danielle則因已收到解除合約通知，離開團隊。然而，雖然大部分成員去向已明，但Minji已與ADOR討論了近5個月，至今仍未有明確結論。

此外，Danielle正面臨ADOR的損害賠償訴訟，遭索賠韓避431億元（約新台幣9.2億元）。不過，她在11日迎來生日當天，仍透過個人社群帳號公開試聽曲，似乎準備展開個人活動。

▲▼Danielle。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲Danielle除了被公司開除以外，還面臨天價賠償訴訟。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

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