丁文琪自爆「最近要動小手術」　揭兒子1句話超窩心

記者王靖淳／綜合報導

丁文琪2017年與林宥嘉結婚後，育有一對兒女，不時會與粉絲分享家庭生活，近日她透過Threads回覆網友的貼文，透露自己近期準備要接受一個「小手術」，同時也分享一段與兒子的暖心對話。

▲丁文琪會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kikiting_official）

透過丁文琪回覆的留言內容可見到，她透露，自己近期準備要接受一個「小手術」，雖然並未詳細說明病因，但消息一出仍讓不少人相當擔心。更令人揪心的是，兒子似乎察覺到媽媽身體抱恙，在臨睡前的感性時刻，內心的不安情緒突然湧現。

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▲丁文琪透露自己要動一個小手術。（圖／翻攝自Threads／kikiting_official）



丁文琪透露，兒子在得知她要動小手術後問她：「會不會死掉？」並語帶急切地想知道，身為小孩的自己「可以怎麼做」才能幫助媽媽。面對兒子的焦慮，丁文琪對兒子說：「你可以祝我手術順利呀！」獲得指令後，丁文琪表示，兒子甜甜地說出：「祝媽媽手術順利」，並配上一個愛心符號。留言內容曝光後，短時間內就吸引了大批網友朝聖按讚。