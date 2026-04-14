阿Sa被醫診斷出「曾輕度中風」　聲帶壞10年躲飯店痛哭：開嗓靠打針

記者蔡宜芳／綜合報導

香港43歲女星阿Sa（蔡卓妍）原先以演員身份出道，後來在2001年與阿嬌（鍾欣桐）組成歌唱女團Twins，演歌雙棲。她近日在訪談節目中，坦言曾因聲帶嚴重受損、發不出聲音，還一度被醫生診斷出輕度中風，每次演出後都躲在飯店痛哭。

▲阿Sa過去曾有段時間因聲帶受損，唱不了歌。（圖／翻攝自微博／蔡卓妍）

阿Sa近來參加胡彥斌的網路節目《胡來酒館》，提到自己的聲帶和一般人不一樣，如果發出「一」的音，聲帶會呈現一長一短的狀態。當年她聲帶受損時，幾乎都要靠打針才能開嗓，也為此到處求醫，沒想到，竟被其中一位名醫問說：「妳是不是曾經中風？」阿Sa表示，中風這麼嚴重的事，自己肯定會知道，但醫生認為可能有過輕微中風。

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▲阿Sa曾被醫生診斷出有過「輕度中風」。（圖／翻攝自微博）

阿Sa坦言，當時每次演出完，回到飯店就會崩潰大哭，因為她覺得觀眾花錢來看演出，自己卻沒能給出完美的表現，內心充滿愧疚。除了對觀眾的抱歉，她也很心疼夥伴阿嬌，「我唱不了的東西，阿嬌她要幫我，讓她的負擔變大，所以那段時間很不開心。」

▲▼阿Sa除了對自己的聲帶狀況難過，也對拖累阿嬌感到愧疚。（圖／翻攝自微博）

阿Sa表示，聲帶受損困擾了她起碼十年，即便現在嗓子好了很多，心底仍留有陰影。胡彥斌則大讚她在事業成熟之際，仍有勇氣為了唱歌需求而「回爐」找聲樂老師重新挑戰，展現出對表演專業的堅持。