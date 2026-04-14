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謝大軍上演三角虐戀！　私下真實感情觀全說了

▲▼ 謝大軍推出新歌MV。（圖／艾迪昇提供）

▲▼ 謝大軍推出新歌MV。（圖／艾迪昇提供）

▲ 謝大軍推出新歌MV。（圖／艾迪昇提供）

記者翁子涵／台北報導

新生代男歌手謝大軍擁有陽光帥氣的外型，從學生時期就已在網路上累積不少人氣，他推出首支個人單曲〈三人之間〉MV，化身「AI男友」，故事在虛擬與現實之間拉扯，呈現一段既溫柔又虐心的三角情感，謝大軍表示：「我覺得最困難的，是要維持不太像人但又要有情感的狀態，因為AI本身沒有情緒，但又要讓觀眾相信我有某種情感，那個拿捏很微妙，不能太自然，也要控制很多細節。」

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▲▼ 謝大軍親揭真實感情觀。（圖／艾迪昇提供）

▲▼ 謝大軍親揭真實感情觀。（圖／艾迪昇提供）

▲▼ 謝大軍推出新歌MV。（圖／艾迪昇提供）

在〈三人之間〉MV中談虛擬戀愛，問到現實生活中的感情觀，謝大軍坦言自己屬於比較喜歡穩定那一派的人，「我認為感情中最寶貴的，就是生活中很平凡的一些點滴，我會記得可能我們禮拜五晚上約好一起做什麼事情，即使是很無聊的小事，像是打掃我就覺得很酷，或是拼圖也很有意義，我認為那些回憶比較珍貴，也才會記在心裡。」

對於拍攝〈三人之間〉MV心情，謝大軍坦言既緊張又興奮：「前一天雖然早睡但睡不著，一大早起床化妝，但一整天都處在亢奮狀態，也有點懊悔沒睡好，怕鏡頭前表現不好，因為這是我的第一支MV，希望留下美好的回憶。」他也感謝經紀公司「艾迪昇傳播」讓他圓夢，從內湖到基隆，山上到港邊一路拍攝，可說是跋山涉水完成夢想。

為配合MV不同場景，謝大軍整日換了7、8套服裝，從早上6點拍到晚上8點，長達14小時的拍攝工作，也讓他更體會成為歌手的專業與辛苦。他表示，從歌曲企劃、錄製到拍攝MV與封面照，從頭到尾走了一遍，深刻感受到當歌手需要學習的層面很多，雖然過去在學校參加過歌唱比賽，但真正成為職業歌手，自己還有很多要學習及努力的地方。
 

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