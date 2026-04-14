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前TVBS主播邱沁宜「早知不能做一輩子」　揭剛入行內幕：資歷不一定加分

記者蔡宜芳／綜合報導

TVBS電視台近日驚傳大規模組織調整，57歲資深主播吳安琪於12日證實離開，掀起一陣熱議。對此，同樣曾在TVBS擔任主播的主持人邱沁宜，13日也在社群分享看法，坦言20年前就深知「主播不能做一輩子」。

▲▼前TVBS主播「早知不能做一輩子」　揭剛入行內幕：資歷不一定加分。（圖／翻攝自Facebook／邱沁宜）

▲邱沁宜曾擔任TVBS新聞台主播。（圖／翻攝自Facebook／邱沁宜）

邱沁宜表示，看到尊敬的前輩離開，內心充滿感觸。她提到，自己的專任主播生涯也是從TVBS開始，而吳安琪極具特色的播報節奏，陪伴觀眾將近30年，那不僅是一份工作，更是一個世代的記憶。對於外界驚訝「連主播都會被裁」，她坦言：「我其實不意外。因為在我看來，主播這份工作，一直都不穩定。（看看我八年前離開電視台，自己創業夢想起飛平台就知道了）」

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邱沁宜說，自己剛入行時，曾親耳聽聞資深有口碑的主播被討論「是不是觀眾看膩了」，反觀有潛力的新人，卻能因私事挑時段，讓她明白這一行充滿「機會主義」。邱沁宜指出，資歷有時不一定是加分，高薪或缺乏新鮮感，反倒可能成為名單上的優先對象，「所以我在20幾歲的時候就告訴自己，這不是一個可以做一輩子的工作。我要培養的，不是一個位置，而是帶得走的能力。」

▲▼吳安琪證實被裁員。（圖／翻攝TVBS官網）

▲主播吳安琪證實被裁員。（圖／翻攝TVBS官網）

談到媒體現況，邱沁宜認為，這不只是個人的職涯危機，而是整個舊媒體的結構正在改變。隨著電視影響力下降、廣告預算轉移，加上AI正在重新定義內容生產與傳遞，一個時代的結構正在慢慢退場，「這件事，其實不只發生在媒體。你會發現，現在很多產業都一樣，被淘汰的，不一定是不努力的人，也不一定是不夠專業的人，而是原本的位置，不再是新時代的核心。」

邱沁宜離開體制創業八年，以過來人經驗分享道：「工作的穩定力從來不是公司給的，而是你有沒有能力在任何時候都可以轉身。」她直言，在最光鮮、薪水最高的時候，往往也是風險最大的時刻，因為一旦公司認知改變，自己可能就沒有其他選項，「別在最光鮮時忘了修路，要在天黑前，為自己點起另一盞燈。」持續學習並調整方向，才不會被環境所控制。

▲▼前TVBS主播「早知不能做一輩子」　揭剛入行內幕：資歷不一定加分。（圖／翻攝自Facebook／邱沁宜）

▲邱沁宜現在除了主持人身份，還自行創業。（圖／翻攝自Facebook／邱沁宜）

【邱沁宜社群全文】

為什麼二十幾年前我就知道主播不能做一輩子。
這兩天，很多人驚訝資深主播安琪姐離開主播台，新聞上也出現了幾位熟悉的前同事。但對我來說，這份震驚，我在二十年前就已經歷過了。
我的專任主播生涯也是從TVBS開始的。安琪姐是我以前的同事，也是我很尊敬的主播前輩。她的聲音、節奏、播報方式，一直都非常有特色。能夠在主播台上陪伴觀眾將近30年，那不只是工作，是一個世代的記憶。

很多人很驚訝：「連主播都會被裁？」
但老實說，我其實不意外。因為在我看來，主播這份工作，一直都不穩定。（看看我八年前離開電視台，自己創業夢想起飛平台就知道了）

我剛進電視台的時候，就親身經歷過一件事。
一位資深、有口碑的主播
另一位，是剛入行的年輕主播
結果是——
被認為有潛力的新人，可以因為私人因素選時段
資深的，卻傳出被討論「是不是觀眾看膩了」，應該調離主播台
那一刻我很震驚，也就此明白，這個產業，不是看你做多久，而是看你現在被認定的價值。
這一行，充滿了機會主義。有時候，資歷不一定是加分，反而可能因為薪水高，或是被認為少了新鮮感，成為名單上的優先對象。

所以我在20幾歲的時候就告訴自己，這不是一個可以做一輩子的工作。我要培養的，不是一個位置，而是帶得走的能力。

但這幾年，我看到的，其實不只是「主播不穩定」，而是整個舊媒體的結構，正在改變。
電視台的影響力在下降，廣告預算在轉移，觀眾的注意力，也不在同一個地方；再加上AI，內容生產、資訊傳遞，甚至主持與分析，都正在被重新定義。
所以真正發生的，可能不是某一個人被裁員，而是一個時代的結構，正在慢慢退場。

這件事，其實不只發生在媒體。你會發現，現在很多產業都一樣
被淘汰的，不一定是不努力的人
也不一定是不夠專業的人
而是
原本的位置，不再是新時代的核心。
所以真正該問的，不是「我會不會被取代？」而是——我的能力，還在新的結構中心嗎？

這幾年我自己經營公司，偶爾也會收到很多優秀、高階的主播或主管履歷。
看著那些豐富的資歷，我常在想：這個世界變得太快，如果我們只守著「位置」，當位置消失的時候，人就會變得很被動。
回到今天，看到安琪姐的消息，我心裡其實更多的是一種尊敬。能夠在這樣高度競爭的產業，堅持30年，那是一種很深的專業與敬業。
而我也一直提醒自己，環境我控制不了，但我可以選擇持續成長、持續調整方向，不把人生綁在一個位置上。

在體制內工作了20年到選擇離開，我後來越來越清楚這些事：
工作的穩定力，從來不是公司給的。而是你有沒有能力，在任何時候都可以轉身。
有時候反而是在你以為最穩、薪水最高的時候，風險也最大。
因為當這個位置不再被需要，或是公司對你的認知改變的時候，你才會發現——那些從來沒想過的事情都可能會發生。而自己可能沒有其他選項。
別在最光鮮時忘了修路，要在天黑前，為自己點起另一盞燈。

穩定的，從來不是工作
而是你有沒有隨著時代，持續進化的能力。
這個世界變化很快，我們只能持續學習跟上腳步

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TVBS邱沁宜

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