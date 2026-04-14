麋先生高雄連唱6場全秒殺！　驚喜現身夜市...還有專屬輕軌列車

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生將在5月打造馬戲團演唱會，日前5場門票開賣即秒殺，加場票於今（14日）中午再度瞬間完售，締造「完售、加場、再完售」紀錄，讓團員感性致謝：「讓想像可以瘋再更瘋。」上週更驚喜現身高雄六合夜市慶功，讓現場瞬間擠爆。

▲麋先生大手筆包下高雄輕軌列車。（圖／相信音樂提供）

隨著加場確定，麋先生宣布5月打造「六天六夜嘉年華」，把演唱會規模延伸至整座城市，高雄街頭同步出現專屬輕軌「麋途號」，紅白車身宛如移動舞台，團員霸氣喊話：「整個城市，都是我們的大馬戲團！」話題熱度持續延燒。

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麋先生也親自南下體驗輕軌列車，看到列車穿梭城市直呼震撼又夢幻，「像整個高雄都在一起慶祝。」更笑說未來可能出現整車都是歌迷的畫面。同步曝光的一卡通周邊，從出門到進場串起完整體驗，「一踏出門就走進演唱會」，讓整段行程成為沉浸式延伸。

▲麋先生五月將在高雄展開六場演出。（圖／相信音樂提供）

六場高強度演出也成為體力極限挑戰，團員提前進入備戰狀態。逸凡每天固定健身訓練，雖被虧是「去吃早餐」，仍認真備戰，面對密集場次，團員坦言曾猶豫，但最終選擇迎戰，「因為相信這樣的強度，未來會變成日常。」