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TVBS陷出售風波…總經理發聲！　「無出售經營權規劃」人員變動僅5%

▲▼TVBS總經理終於說話了　從現在到未來「沒有出售經營權規劃」。（圖／鏡週刊）

▲TVBS總經理劉文硯傍晚發出一封內部員工信件要安內攘外。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

在台灣具高度知名度的電視媒體TVBS，這幾日深陷出售風暴，在今天晚間，TVBS總經理劉文硯終於說話了，一封信件對內外喊話，信中重點應該就是「我要在此向大家重申，公司營運穩健，並無虧損情形。並在此給予大家最明確的答覆：公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃。」

對於TVBS裁員又求售的傳言，讓整個媒體圈看得很有共感、不少讀者更是共情，也看到不少老TVBS人出來喊話，更是對現在的TVBS員工士氣造成打擊，並對經營層未有明確動作感到失望。

基於為了安內攘外，由劉文硯發出一封名為給全體員工的信件，全文如下：

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致 TVBS 全體同仁的一封信：

在變革的浪潮中，我們攜手走得更遠

各位親愛的同仁們：

這段日子，外界對於公司的種種不實報導，想必讓大家在專注工作的同時，心頭也多了一份不安。身為總經理，我非常理解這種感受。我希望透過這封信，坦誠地與大家分享公司此刻面對的機會與挑戰、我們的堅持，以及我們共同的未來。

我要在此向大家重申，公司營運穩健，並無虧損情形。並在此給予大家最明確的答覆：公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃。

媒體產業的結構性挑戰已是全球性的考題，所有大型媒體企業包含華盛頓郵報、紐約時報等都在這股巨浪中尋求突破與調整優化。TVBS 自許為台灣媒體的領頭羊，我們有責任、也必須在此刻調整體質，為大家打造一個更健全、更有未來的發展空間。我們把注更多的資源，要把 TVBS 做得更強壯、更好、更大。

在這次結構調整中，受影響的人員約占總人數的 5%。這是一個極其艱難的決定，對於在這次轉型過程中受到影響的夥伴，我心中充滿了感激。TVBS 的每一分成就，都凝聚了你們的專業與汗水。

我們正積極強化多元領域的競爭力，包括：

深耕專業： 持續強化新聞本業，推出全新財經品牌，堅持真實、信賴和科技。
跨足多元： 布局大型 Live Event 與國際級演出。
AI 科技賦能： 全面投入 AI 與數位科技，導入自動化製播，讓科技助攻大家的創意能力。
ESG 永續影響力： TVBS GOOD 品牌已成立兩年，正在倡議生物多樣性等主題。
透過內容創新、國際合作與科技整合，不斷擴大影響力與市場機會，帶領全體同仁一起向前，讓每一位夥伴都能在這個平台上擁有更寬廣的舞台與未來。

面對轉型，難免感到不安，但這不是一段必須獨自承受的路，而是 TVBS 與大家一起開拓的大道。謝謝各位在變動時刻的信賴與堅持，讓我們守住「Truth 真實、Trust 信賴、Technology 科技」的核心價值，穩定前行。

TVBS 不只要做當前的龍頭，更要做未來媒體的定錨者，謝謝大家。

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