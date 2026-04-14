賈永婕換一刀切短髮「遭兒酸歐巴桑」　她傻眼：說好的大學生呢？

記者王靖淳／綜合報導

台北101董事長賈永婕平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，今（14）日她在Threads發文曬出多張近照，透露自己把頭髮剪短，結果遭到老公及兒子吐槽。為此，賈永婕在文末直呼：「說好的大學生呢？？？」

▲賈永婕。（圖／翻攝自Threads／janet_chia_）

賈永婕在文中自嘲「人生啊，意外總是在計畫前面」，透露上禮拜做造型時，還斬釘截鐵地向髮型師宣告，接下來的唯一目標就是「把頭髮留長」。當時髮型師還吐槽她上次說完這句話後頭髮就變很短，她甚至還拍胸脯保證「那次是意外，這次不可能了」，沒想到最後還是一刀切下去，再次將頭髮剪短。

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換了新造型後，賈永婕抱著既期待又忐忑的心情回家，腦中甚至已經幻想好老公會驚呼：「哇，妳也太年輕了吧，根本大學生！」然而現實卻讓她當場傻眼。當她興沖沖地要老公看新髮型時，對方竟然只是躺在沙發上滑手機，默默把眼鏡從額頭滑到眼睛看了一眼，語氣平淡地回覆：「怎麼了嗎？喔，剪頭髮了。」

緊接著，賈永婕向兒子展示新髮型時，對方隨即誇張大喊：「天啊！媽妳超醜的！」這突如其來的評論讓賈永婕驚訝到滿頭問號。兒子毫不留情地繼續補刀，形容媽媽現在的頭髮看起來像一個板子，甚至繼續問她：「妳為什麼不好好把頭髮留長？歐巴桑欸妳！」讓原本期待被誇獎像大學生的賈永婕徹底夢碎。