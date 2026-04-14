王瞳主持節目接棒蕭薔　「擔心網紅小妹妹不認識我」

記者葉文正／台北報導

由「願有情Action」傾力打造的公益實境節目《網紅與善的距離》，今日(14)舉辦入圍網紅見面會，現場星光熠熠、網羅百位正妹創作者同場競豔！原定招募60位名額，因報名過於踴躍，總導演伍宗德最終從180位報名者中擴大挑選百位加入。活動亮點直擊，第二集節目主持人王瞳特別帶著夥伴「霸氣樂團」現身開唱，接棒首集主持人台灣第一美女蕭薔，共同為公益發聲。

▲王瞳跟于浩威參加網紅與善的距離記者會。（圖／記者黃克翔攝）

王瞳這次帶著霸氣樂團主唱：于浩威、鍵盤手：王瞳、電吉他：阿修羅、貝斯手：阿雞鼓手：小頭一起參與這次的活動，她認為每個位置的人都有影響力：「我覺得藝人有影響力，網紅的影響力也很大，甚至很羨慕網紅會被斗內，如果能將這份巨大的影響力與資源發揮在公益上，會是非常棒的事。」這也是她參與活動的初衷，希望能透過跨界的力量，讓更多人關注需要幫助的角落。

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▲王瞳說生活重心在狗狗。（圖／記者黃克翔攝）

對於接下主持挑戰，王瞳坦言內心感到「戰兢恐懼」。因為網紅都很年輕、步調極快，最近自己跟室友美樂同住後，更發現彼此竟然有代溝，對方完全不知道我們那個年代的歌手，說話的話題也也差很多。這讓她一度害怕自己不足，甚至懷疑自己做不好主持人的工作，因此隨時讓自己保持在準備好的狀態。她也笑稱，如果讓自己當網紅，會想挑戰「生活智慧王」，因為她非常擅長收納與看食譜，還能幫室友把東西整理得井然有序。

▲王瞳與霸氣樂團 。（圖／記者黃克翔攝）

目前王瞳已休息四個月沒拍八點檔，生活重心全在照顧狗狗。由於毛孩需要看護等級的照料，跌倒了沒法自己起來、也會失禁，為了牠，王瞳特地在林口租房子，方便拍戲空檔隨時回去看顧。雖然生活步調轉變，但「霸氣樂團」的創作並未停歇，4/20將前往台中表演，預計年中發行輕搖滾新歌。王瞳分享，上次做雷射手術被麻醉時還突然靈感迸發創作了一首歌，現在只要有等待的空檔，都會進入隨時創作的狀態。