大S逝後1年「代言照仍未下架」遭質疑！　小S經紀人曝背後原因

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）去年初於日本病逝，消息一出震驚各界，至今仍讓許多粉絲難以釋懷。擁有「美容大王」封號的她，過去代言都能引發話題與跟風效應，更是品質保證。近日有網友發現曾與她合作的保養保健品牌，至今仍在社群平台使用她生前照片進行宣傳，引發外界質疑是否有「消費逝者」之嫌。對此，小S經紀人也做出回應。

▲大S生前唯一代言的廣告照片，仍不時在網路上出現。（圖／翻攝自品牌臉書）

對此，小S經紀人出面回應，表示相關安排其實是S家人與品牌共同討論後的決定，希望能讓大S的美好形象持續留在大家心中。此外，她也說明該代言合約尚未到期，加上雙方長期維持良好合作關係，因此在大S離世後，廣告並未撤下，盼讓粉絲仍能看見她生前最美的模樣。

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事實上，小S目前已全面復工，透露幾乎每週都會夢見大S 4、5次，也仍會透過WeChat留言給姊姊，坦言這樣的方式對她來說意義重大，「別人可能感受不到，但那是我跟她之間的連結。不是每天，但只要有重要的事情或特別的心情，就會想跟她分享。」一字一句，道盡對姊姊深深的思念。