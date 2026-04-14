梁文音宣佈開唱「合體星光二班」鬆口可能性：一定會發邀請

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音宣布將在6月13日於Legacy Taipei開唱，她特別選擇近距離的場地與歌迷直接互動，展現截然不同層次的舞台魅力，她表示：「這裡是出道以來最熟悉的場地，很像一個超大的包廂，也累積了許多和歌迷一起大笑大哭的回憶。」除了跟歌迷可以近距離互動外，可以完全專心唱歌，不用顧慮太多舞台設計，只要專注、安心的感受當下每一顆音符。

▲梁文音將開唱。（圖／寬宏提供）

談及演唱會，梁文音興奮地表示，這次演唱會主題「約哪幾點？」靈感來自於和好朋友太久沒見，會忍不住直接開口約的感覺，「不是問你有沒有空，是直接講時間地點。」她也笑說：「距離上一次個人演唱會一年多，但跟重要的人一年沒見，真的很久！」

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梁文音近來行程滿檔，從去年年底到今年春酒馬不停蹄在北中南奔波，是廠商與客戶心中的人氣王，本週六更會在嘉義全中運熱力開唱。而她先前在TICC演出後，歌迷自發舉辦北中南音樂分享會，讓她印象深刻，直呼：「真的會跟大家一起大笑又大哭。」

至於前陣子一起唱KTV的「星光二班」好友曾沛慈、林佩瑤、魏如昀等人是否會是演唱會嘉賓名單？梁文音笑說：「大家都很忙，真的很難約！」但也透露一定會發出邀請，只是不想讓大家有壓力，「有來當然最好，沒來傳訊息也很暖。」門票4月17日中午12點正式開賣，詳洽寬宏、萊爾富及OK便利超商。