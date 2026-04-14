成軍15年...雙人組合成員突曝心聲：想走幕後　台下觀眾全傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

成軍15年的VH（舊稱：Vast & Hazy）上週舉辦年度專場，演出以雨聲與雷電投影揭幕，布幕落下瞬間，主唱咖咖與吉他手易祺帶領歌迷從2011年走到2026年。易祺在感性時刻拋出將「調整」舞台角色、轉向幕後的想法，引發全場高喊「不要走！」他則回應：「我還在，只是想讓VH更好。」

▲VH舉行「邁行」年度專場。（圖／知間文化提供）

開場以早期作品喚起記憶，接連演出〈文明〉、〈無差別傷害〉等代表作，〈複寫〉更以全新編曲掀起高潮。咖咖穩定嗓音撐起全場張力，下半場帶來新歌展現進化面貌。連番高強度演出後，易祺喘喊「真的好累」，兩人笑談歌曲難度，甚至討論未來是否降Key，也讓現場氣氛在張力與幽默間流動。

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中段轉為溫馨橋段，「初代團徽」投影一出勾起回憶，不少歌迷感動落淚。易祺談到「改變」時坦言，每個人都有想去的方向，轉向幕後是為更專注創作，「不一定非要在台上。」台下立刻鼓譟回應「有關係！」甚至有人喊「先哭再說！」他笑回「現在就後悔了嗎」，為未來留下想像空間。

▲易祺提出轉向幕後的想法。（圖／知間文化提供）

尾聲在〈與浪之間〉大合唱中，現場化為藍綠色海浪，最後以〈夜行樂園〉收尾，全場整齊揮手畫面壯觀。此次演出全面改為真實樂手編制，取代過往program聲響，誠意十足。面對不斷安可與告白，VH承諾音樂會持續陪伴，無論形式如何改變，「邁行」的方向始終不變，也為下一階段埋下伏筆。