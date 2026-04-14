滅火器太狂了！　小巨蛋開唱「破萬人搶票秒殺」緊急宣布加場

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團滅火器宣布將在7月18日舉辦成團26年來首次台北小巨蛋演唱會，日前開賣即秒殺，逾萬人同時上線搶票、一分鐘內售罄，因此滅火器也於4月13日晚間正式宣布加開7月19日場次。

▲滅火器小巨蛋演唱會宣布加場。（圖／火氣音樂提供）

開賣前滅火器每日在社群發布好友倒數影片，巧妙運用好友名字與倒數天數諧音製造話題，包含吳念真、玖壹壹、怕胖團、台灣通勤第一品牌、林智勝等各界好友接力助陣，展現滅火器在圈內的超強人緣，也讓粉絲天天守著社群猜測「明天會是誰來倒數」，話題熱度不斷攀升。

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首場完售後，滅火器發文感性表示：「這個里程碑我們走了26年，謝謝你跟我們一起走到這裡。滅火器的第一場小巨蛋以秒殺之姿完售，絕對是值得感恩和驕傲一輩子的事。」並喊話歌迷：「7/18、19讓渺小的我們，一起創造偉大的一天！」

▲滅火器成軍26年終於站上小巨蛋。（圖／火氣音樂提供）

「ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋演唱會」將於7月18日、19日舉行，首場已正式完售，7月19日加場票券將於4月17日中午12點全面開賣，詳洽KKTIX。​​​​​​​​​​​​​​​​