安芝儇來台3年吐心聲！　重讀粉絲舊信超感動：這份陪伴多珍貴

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇外貌甜美，有「最強外掛」的封號，平時會透過社群記錄日常的她，昨（13）日在Threads發文感謝粉絲。

▲安芝儇。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

安芝儇感性表示，昨（13）日是久違的休息日，她回憶起自己在韓國啦啦隊奔波、打拚了十多年，毅然決然來到台灣發展，沒想到如今已經滿3年的時間了。趁著休息空檔，安芝儇重新讀了這段時間保存下來的粉絲信件，她驚訝地發現，有不少人是從她剛踏上這片土地的那刻起，就一直陪伴她走到現在。

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安芝儇坦言，雖然自己是個外國人，但大家卻給了她像家人一樣溫暖的支持，這份無私的厚愛讓她感動不已，「大家給予的歡迎與喜愛就已經讓我非常感激。」安芝儇表示，自己平時獨自在台灣生活，為了工作經常來回奔波，加上與家鄉的親人聚少離多，所幸她在異國他鄉仍感受到了溫暖，「這讓我深刻體會到這份陪伴有多麼珍貴。」

▲安芝儇PO文感謝粉絲。（圖／翻攝自Threads／wlgus2qh）

對於粉絲一路以來的守護及支持，安芝儇在文末表達心中的感謝，她感性說道：「如果沒有支持我的粉絲們，我是不會走到現在的。雖然我的表達可能還是有些生澀、緩慢，但我會一直把這份感謝放在心裡。謝謝你們，一直都在。」