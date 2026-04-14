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溫子仁出手！《陰兒房：穿越陰深處》首支預告曝　「靈媒愛麗絲」回歸網嗨爆

記者蕭采薇／台北報導

恐怖片迷引頸期盼的經典IP《陰兒房》系列再度開門！原班製作團隊「布倫屋」再度與恐怖大師溫子仁強強聯手，推出全新篇章《陰兒房：穿越陰深處》。最新預告不僅帶領觀眾再次踏入令人不寒而慄的「陰深處」，更驚喜揭曉系列的靈魂人物「靈媒愛麗絲」強勢回歸！消息一出立刻掀起大批粉絲熱議，激動直呼：「這才是真正的陰兒房回來了！」

▲▼《陰兒房：穿越陰深處》。（圖／索尼提供）

▲《陰兒房：穿越陰深處》最新預告曝光。（圖／索尼提供）

惡靈全面入侵真實世界！安全界線徹底崩壞

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最新預告一曝光便在網路上掀起熱烈討論。有別於以往的設定，這次的故事將從根本顛覆《陰兒房》系列過往「陰深處」與「真實世界」的安全界線。惡靈將不再受限於靈界，而是大膽越界、直接入侵你我身處的真實世界，將恐懼從虛幻的夢境一路蔓延到日常生活中，驚悚指數瞬間破表。

▲▼《陰兒房：穿越陰深處》。（圖／索尼提供）

▲《陰兒房：穿越陰深處》靈媒愛麗絲回歸。（圖／索尼提供）

靈媒愛麗絲回歸串聯宇宙！一場無法逃離的惡夢降臨

而最讓死忠粉絲沸騰的，絕對是靈媒愛麗絲的再度現身。作為《陰兒房》宇宙中最具代表性的關鍵角色，愛麗絲長年以來扮演著連結人類與陰深處的重要橋樑。然而，這次最新角色的特殊能力卻將打破這道隔絕惡靈的防線，讓一場無法逃離的惡夢真正降臨在人類世界。

奠定溫子仁「恐怖大師」地位的《陰兒房》系列，從首集問世至今，已成為近代影史最具代表性的恐怖IP之一。如今《陰兒房：穿越陰深處》不僅透過愛麗絲的回歸巧妙串聯過去，更進一步將恐懼全面升級，電影將於8月21日正式在台上映。

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陰兒房：穿越陰深處陰兒房溫子仁

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