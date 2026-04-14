親口解密「看電影買六個座位」都市傳說　梁朝偉：怕他們一直看我

記者蕭采薇／台北報導

影帝梁朝偉近日來台宣傳，作風低調、「社恐I人」的他，過去曾被老婆劉嘉玲爆料一則「都市傳說」，就是他去電影院看電影時，總會一次買下6個座位！對此，梁朝偉14日受訪時終於親口證實，他笑說：「我怕他們一直看我，就不看電影了。」

▲梁朝偉以一襲粉紅色裝扮，出席《你是不會當樹嗎》媒體茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

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親解「買6座位」都市傳說！認了：怕大家一直看我

梁朝偉「6個座位」的傳說，來自愛妻劉嘉玲在2018年受訪時爆料的。當時劉嘉玲笑稱梁朝偉早上會獨自躲到電影院看戲，而且因為太害羞，每次都會一口氣買6個位子。

這段訪問後來被網友翻出，甚至引發全網瘋狂推敲他到底是買哪6個位置，不少人猜測是「前後兩排各3個位子，自己坐在後排中間」，這樣就能與前後左右都隔開。

▲梁朝偉來台宣傳《你是不會當樹嗎》，劉嘉玲愛相隨來台。（圖／記者周宸亘攝）

面對這個流傳多年的都市傳說，梁朝偉今日受訪時大方笑著證實：「對啊！因為我怕旁邊人認得我，就不看電影只看著我。」坦言就是怕被旁人緊盯，超直白又帶點社恐屬性的真實心聲，讓現場瞬間笑翻。

心心念念台灣神級小吃！可惜好友張震不在台北

久違來到台灣，梁朝偉的美食清單也是眾人關注的焦點。被問到這次來台最想去的地方或最想吃的小吃時，他眼神一亮透露：「我第一天來就吃了牛肉麵！」並接著點名台灣超經典的美食：「滷肉飯也很想吃，豬腳飯也很想吃，但是今天還沒有去。」

▲《你是不會當樹嗎》（左起）導演伊爾蒂蔻恩伊達、梁朝偉。（圖／記者周宸亘攝）

不過，這趟台灣行似乎少了一位地陪老友，當被問到是否有機會跟曾多次合作的好友張震吃個飯聚一聚時，梁朝偉略顯可惜地表示：「他不在台北啊。」

年底來台出席金馬獎？影帝鬆口給答案



曾創下三座金馬影帝傲人紀錄的梁朝偉，這次來台除了宣傳，也擔任金馬大師課講師。而年底的金馬獎盛會，是否會再度來台共襄盛舉，也成了影迷最關心的事。對此，梁朝偉並沒有把話說死，大方鬆口回應：「我真的不知道年底的時候在做什麼，但是如果有機會，當然也會來參加！」

▲金馬影帝梁朝偉現身2026金馬電影大師課，擔任重量級講師。（圖／金馬執委會提供）