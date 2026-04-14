蘿莉塔實測AI育兒「大家把自己當大師」　親揭4作法：還是要找專家

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蘿莉塔（李晨菲）自節目《大學生了沒》發跡，2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒。她13日在社群分享對於利用AI來育兒的看法，表示自己在實測後，發現AI常「亂講話」且不合時宜，呼籲家長應回歸專業建議。

▲蘿莉塔育有一個女兒。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔表示，自己為了給小孩最好的照顧，做了不少功課，除了觀看專業育兒頻道，還會諮詢醫師、加入各大育兒社團參考經驗、固定聘請有執照的陪玩保母，「有些人覺得我找陪玩是浪費錢，事實上我找她們來有很大的功用。因為是自己顧小孩，沒有上幼幼班，也沒有帶去參加太多課程，我其實很怕寶包發展有哪裡不足。」保母不僅能針對孩子的大、小肌肉訓練給予建議，還可以教導大人如何應對兩歲小孩的情緒失控。

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▲蘿莉塔指出AI提供的育兒資訊很多都是不準確的。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）

蘿莉塔提到，現下盛行AI科技，雖然在語言學習上會依賴AI，但對於育兒資訊卻持保留態度。她表示，自己實測付費版Chat GPT與Gemini後，「它們真的都會亂講話，給予許多錯誤、不合時宜的資訊。」她強調，大人都會分星座、血型或I、E人，寶寶當然也有氣質區別，「所以一樣的內容是不適用在所有寶寶身上的，對於現代社會，許多人問過AI後，就把自己當大師的狀態，我感到很惶恐，請大家還是要找專業人員進行個別評估，會比較正確。」

【蘿莉塔社群全文】

不敢說自己多會教小孩

但為了寶包

我真的做了不少功課

比如説看了許多專業育兒頻道

像黃瑽寧醫師和Sunny老師

參加各大育兒社團

參考各位媽媽們的經驗

諮詢兒科醫生

還有每個月固定找有執照和幼兒園教學經驗的陪玩保母來

有些人覺得我找陪玩是浪費錢

事實上我找她們來有很大的功用

因為是自己顧小孩沒有上幼幼班

也沒有帶去參加太多課程

我其實很怕寶包發展有哪裡不足

有經驗的保母可以幫忙評估

給予專業建議

像是可能要多訓練大肌肉還是小肌肉之類的

也會教我在面對情緒最容易失控的2歲

大人該如何應對進退

By the way

我知道AI很方便

我在語言學習上也很依賴AI

但不管是Chat GPT還是Gemini

付費版的

我都試過了

它們真的都會亂講話

給予許多錯誤、不合時宜的資訊

尤其每個人的個性、氣質不ㄧ樣

大人這麼愛分星座、血型、I人E人

寶寶也是人

當然也有分別

所以一樣的內容是不適用在所有寶寶身上的

對於現代社會

許多人問過AI後

就把自己當大師的狀態

我感到很惶恐

請大家還是要找專業人員進行個別評估

會比較正確

最近我會帶著寶包做餅乾

成分很單純

只加了麵粉、蛋、奶油和不多的糖

我先或好麵糰

然後和她ㄧ起桿跟壓餅乾模

我特別找了她喜歡的龍貓圖案

做出來超可愛