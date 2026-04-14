演技大神也難逃！堤真一「這畫面全被刪」抱怨：明明背下來了

記者林汝珊／台北報導

實力派男星堤真一主演的最新日劇《GIFT》，以輪椅橄欖球隊為舞台，描述一位毒舌孤僻的宇宙物理學者當上一支弱小的球隊的教練， 宣稱要用「宇宙法則」帶領球隊拿下日本第一。睽違27年主演週日黃金時段的堤真一，出席活動時透露，為了完美呈現學者形象，背了大量公式，但出現的畫面卻很短，笑說：「明明我很努力背下來了！」。

▲實力派男星堤真一主演的最新日劇《GIFT》。（圖／LINE TV提供）

現年61歲的堤真一演出作品豐富，憑藉著精湛演技被譽為「影帝收割機」，但其實他最初志不在演藝圈，反而因為「陪朋友面試」誤打誤撞踏入業界，成為特技演員，直到參演舞台劇後才開竅，決定專心鑽研表演，從特技演員一路到影帝地位，也被視為日本傳奇人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇裡放話要帶領球隊拿第一，主演本人卻謙虛表示：「這部劇的主角其實是輪椅橄欖球，我希望自己是站在輔助、支持的角度。」堤真一透露，飾演選手的演員們，好幾個月前就開始練習，當他踏入拍攝現場時，感受的球隊氣場非常驚人。他強調，故事中障礙與殘疾人運動的隔閡將會消失，每個人的人際關係交織在一起，進而體會到夥伴與家人的重要，希望大家能享受這段關於「羈絆與重生」的故事。

不過堤真一也忍不住小小抱怨，他在現場黑板上親手寫了密密麻麻的複雜公式，看完第一集後發現鏡頭所剩無幾，「我寫了超級多數學公式，結果只用了一點點…明明我很努力背下來了！」飾演球隊王牌的山田裕貴則笑說：「我們用了5天拍的比賽場面，也是一下就播完了…所以這類抱怨就別說了吧！」引起全場爆笑。

《GIFT》挑戰曾播出《半澤直樹》等神作的「一級戰區」週日劇場，備受觀眾矚目。除了堤真一、山田裕貴、有村架純外，卡司陣容還包括吉瀨美智子、安田顯、玉森裕太及山口智子等豪華卡司。隨著日本輪椅橄欖球代表隊在2024年巴黎帕運奪金，讓《GIFT》成為本季最具話題性的作品之一，劇組更請來專業選手監修，力求還原最真實的競速臨場感。《GIFT》LINE TV每週一上架更新。