《柔美3》金高銀戀愛腦全死　遇小10歲鮮肉「最愛火車戲」

▲《柔美的細胞小將》第三季上線。（圖／HBO Max提供）

記者林汝珊／綜合報導

人氣韓劇《柔美的細胞小將》第3季昨（13）日正式於HBO Max上線，睽違4年回歸，女主角金高銀搭擋小10歲新生代男星金載原。原先戀愛細胞已死的她，「細胞村」再度啟動，展開一段意想不到的戀情。

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▲金高銀與金載原相遇。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

談到第3季角色變化，金高銀飾演的女主角「柔美」雖成功實現夢想，晉升為備受矚目的明星作家，但因長期投入工作，「戀愛細胞」幾乎全死，就連身邊好友都看不下去。金高銀透露，柔美終於在事業上真正站穩腳步，「她能成熟又優雅地處理複雜局面，看起來像個老練的大人，但內心深處仍偶爾會瞬間變回國中生般的自己。」

▲金載原在劇中與金高銀上演姐弟戀。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

金載原在劇中與金高銀上演姐弟戀，坦言很榮幸但壓力也相當大，「責任非常重大，但我選擇把壓力轉化為動力，希望能精準捕捉角色的精髓。」透露「馴鹿」在看到柔美後深深動搖，「看著他第一次感受到洶湧的愛情，是非常值得期待的發展。」



金高銀表示，第3季有大量釜山拍攝回憶，但最推薦的絕對是柔美與馴鹿的火車戲，「那是我最喜歡的片段之一，希望觀眾能像我們一樣喜歡。」金載原也立刻附和：「這段真的不能錯過。」《柔美的細胞小將》第3季共8集，於HBO Max正式上線。