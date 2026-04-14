田馥甄罕見鬆口認了「生命中最重要的男人是他」：一直陪伴彼此

記者蔡琛儀／台北報導

日前都在放假的金曲歌后田馥甄，今（14日）露面出席啤酒代言活動，該啤酒上一個代言人是她的好友吳青峰，她笑說並沒有特別和青峰討論此事；但她先前在社群宣布將推出第6張專輯，還以高齡產婦自比，表示很期待「6寶誕生」，被問吳青峰是否也有參與「陪產」過程？田馥甄對此坦承不諱。

▲▼田馥甄今久違公開現身出席活動，狀態極佳。（圖／記者徐文彬攝）

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田馥甄說，一直以來，吳青峰在自己所有人生階段都陪在自己身邊，「所以我覺得新專輯在做的過程，或是生命的很多階段、生活上，我們都會陪伴彼此。」

憶起吳青峰參與她的人生重要時刻，「像我上次演唱會他來當嘉賓，陪我最重要的那一刻，陪著我唱〈你在煩惱什麼〉，然後我記得金曲獎的時候，也是從他手上拿到這個獎座，我就覺得我人生好多好重要的時刻都有他，所以（新專輯）一定少不了他。」

▲ 田馥甄認了好友吳青峰是她生命中最重要的男人。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

被問到吳青峰是否是她生命中最重要的男人？田馥甄迅速且堅定承認，隨後又幽默表示，「我生命中重要男人沒幾個，他很輕鬆就可以入圍。」