港頂流男星車禍肇事認罪！　「為了拿帽子」分心246萬名車擦撞護欄

記者蔡宜芳／綜合報導

香港男團MIRROR的人氣成員姜濤，在去年考取駕照，隨後豪擲港幣60萬元（約新台幣246萬元）入手BMW愛車，不料，沒多久後就發生撞車意外。該案經法院審理，於13日由律師代表認罪。

▲姜濤在去年11月發生車禍。（圖／翻攝自Instagram／keung_show）

根據《香港01》報導，姜濤在去年11月凌晨4時許，駕駛私家車行經港島堅道時，因未能恰當控制，導致車輛左前方撞上護欄。事後，他向警員坦承是因為「駕駛時用左手向後取帽」分心所致。雖然造成車身與護欄受損，所幸並無人受傷。

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該案於13日在東區裁判法院提堂，姜濤因工作未親自到場，由代表律師承認不小心駕駛。代表律師替姜濤求情時強調，其屬初犯且非常有悔意，事發後也負責任地留在現場配合調查，並願意作出賠償。裁判官判刑時考量案中僅有財物損毀，判處罰款港幣1000元（約新台幣4093元）。

▲姜濤承認違規，被判處罰款。（圖／翻攝自Instagram／keung_show）

然而，這並非姜濤唯一的違規紀錄。姜濤在去年12月23日凌晨，駕車行經城西路與西祥街交界，在紅燈時沒有停車、直接駛過；警方隨後調查更發現，姜濤當時僅持有暫准駕駛執照，竟然沒有掛P字牌。針對這兩項傳票，姜濤早前已透過書面處理並承認過失，每項罰款港幣600元（約新台幣2456元），合計共港幣1200元（約新台幣4912元）。