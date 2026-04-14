明道2歲女兒高清正面照曝光！露齒笑「炸出超萌嘴邊肉」復刻神基因

記者黃庠棻／台北報導

46歲男星明道演出多部偶像劇《天國的嫁衣》、《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》走紅，近年來將事業重心移往大陸，還成為直播帶貨藝人界的「流量巨星」，感情生活上在2019年結婚，與老婆育有一子一女，近日公開2歲女兒的正面照，引起熱議。

▲明道與老婆育有一子一女。（圖／翻攝自微博）

明道近期罕見在社群平台公開2歲女兒「小艾果」的正臉近照，只見小艾果身穿清爽的夏日短袖，頭上戴著精緻的針織頭巾，雖然部分照片巧妙地以半臉特寫或頭巾、墨鏡遮擋，但可愛的模樣依舊讓許多網友融化，甚至是登上微博熱搜。

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▲明道2歲女兒正面近照曝光。（圖／翻攝自微博）

「小艾果」正面近照曝光後，不少網友發現她的眉眼、嘴型甚至是笑起來的神態，都與爸爸明道高度相似，更有粉絲笑說「完全是縮小版單均昊（明道經典角色）」，甚至有人指出，小艾果連後腦勺的形狀都與爸爸如出一轍，大讚男神的優質基因後繼有人。

▲明道2歲女兒正面近照曝光。（圖／翻攝自微博）

此前，明道曾拍片分享自己的育兒經，當時透露某天和鄰居閒聊，話題意外轉向個人資產規劃。他坦言自己從未想過要累積驚人財富，認為錢其實夠用就好。面對鄰居拋出的問題「你不會想把錢留給下一代嗎？」，明道直爽地表示自己完全沒有這個念頭「我為什麼要把錢留給他？我的錢我跟我老婆要自己花完。」

▲明道與老婆育有一子一女。（圖／翻攝自微博）