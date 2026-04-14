余苑綺顯靈？余祥銓談二姐小孩突傳怪聲　薔薔嚇到失神：可能想說什麼

記者孟育民／台北報導

資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺於2022年病逝，至今仍是全家人心中最深的痛。余祥銓近日帶著柔柔錄製薔薔Podcast《薔栗膠》，談及這段難以承受的傷痛，也分享自己如何從過去被照顧的弟弟，轉變為扛起家庭責任的支柱。不過談話過程中卻發生靈異事件，疑似余苑綺顯靈，余祥銓也瞬間起雞皮疙瘩，突如其來的狀況讓氣氛瞬間凝。

▲余祥銓錄製薔薔Podcast節目，現場突然出現靈異聲音。（圖／翻攝自Facebook／薔薔）



余祥銓經歷二姐離世後，人生出現巨大轉變，不僅心態更加成熟，也開始承擔更多家庭責任，努力成為家人的依靠。節目中談到余苑綺小孩時，薔薔詢問「還有見到嗎」，柔柔則說：「現在是沒辦法見，爸爸媽媽是有打去官司，希望一個禮拜能回來一次，到Gary被放出來後就再也沒給我們看過了。」余祥銓也坦言，希望一家人能有團聚的機會，但目前多半僅透過電話聯絡，擔心過於強迫反而造成孩子心理陰影，「我是希望真的有機會可以一起出去玩！」

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▲余苑綺和與Gary有一女。（圖／資料照／記者李毓康攝）

然而現場爆出插曲，薔薔錄完節目透露，當聊到小孩話題時耳機裡忽然傳出不明聲音，起初還以為是柔柔在碎念，但進一步確認後，發現現場只有自己聽見，讓她當場嚇到愣住，「我從來沒遇過這種事情，聲音非常明顯，我連要問什麼都忘了。」薔薔趕緊緩和氣氛，表示如果真的是余苑綺到現場，冥冥之中可能是有話想表達，余祥銓也瞬間起雞皮疙瘩說：「她一定是在的，大家不要怕。」