梁朝偉新片全裸上陣！認了「沒讀大學是遺憾」　自比夜來香：下戲只是普通人

記者蕭采薇／台北報導

影帝梁朝偉久違來台宣傳新作《你是不會當樹嗎》，14日與榮獲柏林影展金熊獎的匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）一同出席新片記者會。談到片中引發熱議的全裸鏡頭，梁朝偉態度相當大方，直言：「那是角色實驗的一部分，所以覺得是必要的。」

▲梁朝偉為新片《你是不會當樹嗎》出席記者會。（圖／記者周宸亘攝）

而這次在片中飾演大學教授、遠赴德國歐洲校園拍攝，也讓無緣念大學的他開心直呼一切都很新鮮，更形容像是願望成真：「因為我一直想要讀大學，但一直沒機會，是我的遺憾。這次在校園裡拍攝，感覺像真的去讀了一次大學，是很大的收穫。」

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▲《你是不會當樹嗎》（左起）導演伊爾蒂蔻恩伊達、梁朝偉。（圖／記者周宸亘攝）

耗時半年準備角色！心疼老樹急喊：不要殺樹

《你是不會當樹嗎》是梁朝偉首次主演歐洲電影，他形容這是一段「既享受又充滿啟發」的拍攝經驗，和過往演出截然不同。梁朝偉透露：「我其實三個月就能準備好（角色），但我花了半年，就是像吃到好吃的東西就不想狼吞虎嚥，想細細品味。」為了完美詮釋，他不僅從職業入戲、閱讀大量相關書籍，向專業神經學家請益，更特別為角色設計了英國口音。

▲梁朝偉（中）為《你是不會當樹嗎》現身，劉嘉玲也一起入鏡。（圖／記者周宸亘攝）

電影故事環繞著一棵百年銀杏樹，梁朝偉在片中有許多和老樹的對手戲，也感覺自己漸漸與植物建立了情感。他回憶，後來劇組要蓋一個湖邊的小屋時，他還特別緊張地叮囑：「不要殺樹啊！」他更打趣笑說，如果現在重拍《花樣年華》片尾對著樹洞傾訴的經典場面，「感覺應該會完全不一樣。」

▲梁朝偉和劉嘉玲牽手現身。（圖／記者周宸亘攝）

兩大「社恐I人」聯手出擊！自比夜來香原因曝光

導演恩伊達這次為梁朝偉量身打造角色，大讚他是藝術電影的「殿堂級大師」。她也分享創作起源，表示自己從小性格孤獨，對於人類與其他生命如何溝通充滿好奇，因而成為本片的起點。

▲梁朝偉（右）出席《你是不會當樹嗎》媒體茶敘，受訪時露出俏皮表情。（圖／記者蕭采薇攝）

有趣的是，導演自述性格內向，而梁朝偉也是著名的「社恐I人」，恩伊達笑說，非常享受看著梁朝偉與劇組逐漸建立情誼的過程。梁朝偉也溫暖回應，團隊因為有共同目標，反而更容易打開溝通，「像一個大家庭，而不是單純的工作團隊。」

▲《你是不會當樹嗎》（左起）導演伊爾蒂蔻恩伊達、梁朝偉，兩人俏皮比心。（圖／記者蕭采薇攝）

呼應電影片名《你是不會當樹嗎》，現場被問到「如果要當樹，會選什麼樹？」時，導演恩伊達選擇了白樺樹，梁朝偉則出乎意料地回答「夜來香」，引發現場一陣驚呼！梁朝偉笑著解釋，夜來香白天時看來平凡，到了夜晚才散發香氣，「就像我離開工作是普通人，只有在工作時才會發光。」充滿詩意又謙虛的發言再度圈粉無數。《你是不會當樹嗎》將於4月17日全台上映。