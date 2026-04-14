富邦啦啦隊女神自爆「右腳長骨刺」！　親揭真實病況：真是頭痛

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員奶昔平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（14）日她就在Threads發文透露，自己去看醫生後竟被告知，右腳踝外側長骨刺，為此她感到相當震驚。

▲奶昔。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔在文中透露，原本以為去年右腳踝韌帶撕裂傷已痊癒，畢竟自己在休賽季期間非常努力地安排休息。沒想到上禮拜開幕戰才剛跳完幾場球賽，右腳腳踝處竟又開始隱隱作痛，這才讓她警覺到傷勢復原的情況「好像沒有那麼簡單」，身體發出的警訊，讓她不得不放下工作趕緊回診檢查。

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回想這段時間的休息過程，奶昔自嘲原以為在休賽季有好好讓腳放鬆，後來才突然驚覺，平時除了跳舞，自己還非常熱衷於打爵士鼓，而「踩大鼓也是用右腳」，讓她在文中忍不住附上笑哭的表情符號，笑稱自己根本沒有讓右腳休息，導致舊疾在賽事後再次復發。

▲奶昔被診斷長骨刺。（圖／翻攝自Threads／milkshake_0622）

更令奶昔感到頭痛的是，這次的回診結果比預期還要嚴重許多。她在文中驚恐透露「右腳踝外側竟然⋯長骨刺了！？」同時也在文末感嘆，自己的韌帶傷其實已經要滿一年了卻還沒好，沒想到現在出現新問題，「真是頭痛⋯現在就是在看要打PRP還是玻尿酸治療。」