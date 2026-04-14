艾成離世三年多　艾爸爸要王瞳「找個人照顧妳」

記者葉文正／台北報導

王瞳今難得演唱霸氣樂團第一首歌《永遠》，但她受訪時講到艾成當年唱這首歌的的情景，情緒上來一度哽咽，她說：「樂團當初就是為了公益成立，今天看到現場上百位網紅一起做公益，力量很大，覺得網紅應該都不認識我，不過看到大家關愛的眼神。應該不是憐憫吧。」並提到艾爸爸要她另覓良緣的對談。

▲王瞳(中)參加網紅與善的距離記者會，與霸氣合唱團 。（圖／記者黃克翔攝）

從２０２２年墜樓意外，艾成已經離開四年，離世那年，王瞳照原定計畫回馬來西亞，把艾成當初安排的婚禮動線走了一遍，某天早上看到艾成爸爸一個人坐著喝咖啡，她一坐下來他就說，古古(艾成的小名）已經完成這輩子的事了，妳也要完成你的事，不用擔心他。你做得也夠了，還那麼年輕，三十歲，趕快找一個人好好照顧你」，但她十月就滿四十歲，仍小姑獨處。

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▲王瞳曾回到艾成故鄉，馬來西亞古晉。（圖／記者黃克翔攝）

王瞳已有約半年沒拍戲，被問四個月沒拍戲是否有壓力，她說「現在照顧十六歲的狗狗哈嚕，一次回診要三到五千，一個月兩萬差不多，當初領養的時候已經是耳朵失聰的受虐犬，不能保險，到現在現在十一年了。」她說自己包括房貸十萬，不吃不喝，每月開銷要十幾萬，幸好她生活簡樸，衣服多半是廠商提供，平常也在租屋處下廚，日子還過得去。

▲王瞳參加網紅與善的距離記者會。（圖／記者黃克翔攝）

她也說，這段時間沒拍戲或許也是上天安排好的，畢竟狗狗哈嚕身體每況愈下，每週應付各種病況都像在打怪，狗狗心臟和腎臟都有問題，會吐、也會有血便，食不下嚥必須灌食，跌倒有時會爬不起來，讓她十分心疼。

看著台下百位網紅，王瞳被問到現在很多藝人飯碗都被網紅搶走，她說，「蠻有感的，常常滑社群媒體，不知道對方是誰，但一看，哇！表現很好，無論是對鏡頭熟悉度，也很有吸引力，原來這就是網紅。」有感受到藝人業配減少，也可能是拍八點檔廣告業務移轉，也許是一種轉型。

由「願有情Action」傾力打造的公益實境節目《網紅與善的距離》，今日(14)舉辦入圍網紅見面會，現場星光熠熠、網羅百位正妹創作者同場競豔！原定招募60位名額，因報名過於踴躍，總導演伍宗德最終從180位報名者中擴大挑選百位加入。活動亮點直擊，第二集節目主持人王瞳特別帶著夥伴「霸氣樂團」現身開唱，接棒首集主持人台灣第一美女蕭薔，共同為公益發聲。