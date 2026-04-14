劉涵竹談TVBS裁員「主播變替罪羊」！　揭殘酷真相：每個人都能被替換

記者田暐瑋／綜合報導

TVBS電視台進行大規模裁員，資深主播吳安琪也未能幸免，前主播劉涵竹也發表看法，指出媒體行業的殘酷性，就是「每個人都能被替換」，與其被迫離開，不如主動尋找新的出路。

劉涵竹在電視圈工作了15年，曾擔任多家知名媒體的主播，但在2020年選擇主動辭職，對於近日的裁員風波，她直言當初離開舒適圈是因為察覺到行業的變化，認為「先一步轉身離開找路，總比最後被請出門來的好。」對於裁員的現象表示不滿，認為這損害了工作多年的尊嚴和信任。

▲劉涵竹。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）



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此外，劉涵竹也指出，裁員的原因不一定是主播的失誤，而是市場環境的變化，直言觀眾對主播的黏著度取決於新鮮感，當收視率下滑時，主播便成為了替罪羊，如今她轉型為自媒體後，獲得了更高的收入和更自由的時間，並表示：「你們現在看到的不是我的主播假笑，而是發自內心的笑容。」

劉涵竹全文：

【為什麼不好好當個主播而要…】

這是我2020年正式離開主播台後，最常被問到的問題，我往往笑笑帶過。

說真的，很少人會”主動”離開舒適圈，

而是當你察覺到不舒適的前奏，

先一步轉身離開找路，總比最後被請出門來的好。

傳統媒體的寒冬，連身為電視台門面的主播都會被裁員的警鐘，已然正式敲響。

被裁員當然令人不悅，何況還被昭告天下，荷包受傷事小，疼痛的是工作多年的尊嚴以及對人心的信任。

如同我先前講過的，被船長推落水的船員，在他被大海滅頂之前，心裡只有反覆糾結，

論資歷、論貢獻、論服從度，這麼多人中為何是我? 有沒有答案，都是難受。

說白了，只要播報那一小時可以專注照稿唸的話，肯定可以做到不過不失。但是當收視疲軟的時候，

【觀眾看你看膩了沒有新鮮感】與【觀眾看你看習慣了才有黏著度】

這完全是一體兩面都說得通的解釋，端看在上位者怎麼想。

而前者就會是一個很粗暴的職位調動決策，但你卻無法反駁，也很難拉人一起來背鍋，是製作人選題不夠精準、是記者採訪錯誤百出、是我做人不夠周到…

其實都不是，而是你心裡知道的那個答案:【長官，是你要拿我開刀。】

我在職涯的最後幾年，在螢幕上大家看到招牌的”涵竹主播式笑容”之下，我心裡是笑不出來的。

後來我想通了，在公司每個人都能被替換，但我就是我人生的不可取代的主角。

離職前，我看著抽屜最後一疊名片，心慌的想接下來我要省著用了，我怕我不再有”身分”，畢竟從22歲到37歲時，我隨身都帶著名片夾，在工作場合與認識新朋友時，只要遞出那張名片，我就能被認知、被肯定，有個位子坐。交出識別證之後，我就是nobody了。

慶幸的是，這些年下來，我不再需要那張紙片。

我有專業能力跟口碑人脈傍身。我也持續學習，怎麼更接地氣的去使用自媒體。

說來有趣，我以前在電視台只負責寫稿、唸稿，畫面剪輯從來不關我事；現在的我，還要自拍自剪【涵竹國文小學堂】。也因為我過去的影音專業，所以我想哏、看稿超快速，對構圖鏡位有概念、不夠仔細的剪輯也忽悠不了我。所以，過去的一切都是有累積的，也只有我自己能收割這成果。

主播這行很窄，不適用於所有人，我想跟所有面對中年危機的人說:

1. 做好心理建設，你不是有錯被淘汰，而是時代在改變，可以難過，但是不要太久

2. 沒有工作可以做一輩子，公司也沒必要養你一輩子，資方或許過得比你更慘

3. 你帶走的不是辦公室的紙箱，而是能力、口碑、敬業態度、戰狼精神，公司讓你學了本事還付你錢，其實走這一遭很划算

4. 另開公司或是徹底轉行都可以，要跟著時代持學習、更新，可以讓你老的慢一點

5. 不能只靠工作才有收入，要以存款同步理財投資，讓錢幫你生錢，這才是一輩子的事

我離開了我學生時代立定志向的夢幻行業，但我有了更寬闊的人生、更高的收入、更自主的時間，

你們現在看到的不是我的主播假笑，而是發自內心的笑容。(雖然你們還是覺得很假啦 XD)

