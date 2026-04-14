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《柔美的細胞小將》第3季新CP開局就心動暴走　金高銀點名最愛一橋段

金高銀在《柔美的細胞小將》第3季與金載原組成全新CP。（HBO Max提供）

▲金高銀在《柔美的細胞小將》第3季與金載原組成全新CP。（HBO Max提供）

圖文／鏡週刊

理性男第一次戀愛直接失控，還把柔美整個人生節奏打亂，《柔美的細胞小將》第3季不走安全牌，直接用新戀情當開局主軸。金高銀搭檔金載原組成全新CP，兩人在釜山拍攝期間培養出滿滿默契，她更點名火車上的對手戲是最愛橋段，直接喊話觀眾「一定要看」。

這一季的柔美，已經不只是談戀愛的女生，而是能在職場獨當一面的作家。她在工作上成熟穩定，面對各種狀況都能漂亮應對，但金高銀也坦言，柔美其實沒有真的「長大完成」，她內心還是會不時退回那個容易動搖的狀態，像個國中生一樣糾結，這種反差反而讓角色更真實。 相比之下，Soon-rok的變化更直接。金載原形容他是一個極度理性的人，人生幾乎照著邏輯前進，卻在遇見柔美後第一次被情感撼動，甚至有點不知所措。那種從冷靜到失控的轉變，成為角色最吸引人的關鍵，也讓這段關係多了更多不可預測的火花。

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理性男戀愛失速中《柔美的細胞小將》　第3季新CP開局就心動暴走

▲金高銀飾演柔美在第三季於事業上展現自己的實力，但內心深處仍會變回國中生。（HBO Max提供）

談到拍攝過程，金高銀表示，這一季最大的功課是重新思考柔美的本質，同時也要和首次合作的金載原建立自然的默契；金載原則坦言，加入這樣一部高人氣作品壓力不小，但也因此更加投入。他也期待觀眾能在這一季感受到戀愛初期的悸動，還有面對新階段時那種既陌生又興奮的情緒。《柔美的細胞小將》第3季共8集，已於4月13日正式上線HBO Max，同步也可重溫前兩季內容，讓觀眾一次補齊柔美的情感進化史。

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