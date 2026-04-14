林萱瑜八點檔不忍了！揭尪陰謀意外摔下樓梯「懷孕出血」緊急送醫

記者黃庠棻／台北報導

三立台劇《百味人生》劇情持續升溫，由林萱瑜飾演的千金「楊恩曦」，從過去深陷愛情的戀愛腦，逐漸走向清醒反擊。懷有身孕的她，不僅遭丈夫（陳謙文飾）與小三（周宜霈飾）聯手逼離婚，甚至當眾羞辱，情感與家庭雙重崩解，命運急轉直下。

▲林萱瑜在《百味人生》中跟老公陳謙文與小三周宜霈宣戰。（圖／三立提供）

最新劇情中，林萱瑜終於不再隱忍，當面與兩人爆發衝突，並拿出關鍵證據，揭露丈夫陷害父親的陰謀要討回公道，現場氣氛瞬間劍拔弩張。未料衝突升高之際，她情緒激動追上前理論，卻意外從樓梯上失足墜落，重摔在地後抱腹哀嚎，並出現大量出血，緊急送醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林萱瑜在《百味人生》中跟老公陳謙文與小三周宜霈宣戰。（圖／三立提供）

林萱瑜腹中胎兒恐面臨不保危機，這場突如其來的意外，也讓角色命運再添變數，劇情即將迎來關鍵轉折，再掀一波話題。談到角色終於「清醒反擊」，她直言拍攝過程相當過癮「看到劇本不用再戀愛腦的時候，我真的很開心，簡直跳起來歡呼，終於可以教訓他！」

▲林萱瑜在《百味人生》中跟老公陳謙文與小三周宜霈宣戰。（圖／三立提供）

對此，林萱瑜也分享自己在現實中的感情觀「我是很感情潔癖的人，遇到這種事情絕對不會忍讓，一定會處理到底。」相較於情緒化反應，她更在意「理智與聰明」，認為越冷靜，越能掌握局勢。

▲林萱瑜在《百味人生》中跟老公陳謙文與小三周宜霈宣戰。（圖／三立提供）

劇中遭到老公言語傷害與肢體等的暴力對待，也讓林萱瑜分享自身立場，她強調自己「完全不允許任何形式的暴力」，不論是摔東西、丟物品或打牆壁，只要出現失控行為都是警訊「這些行為不論是否直接對人，都不能接受。」她認為，暴力傾向其實在日常相處中就能觀察，若選擇忽視，往往只會愈演愈烈。

▲林萱瑜在《百味人生》中跟老公陳謙文與小三周宜霈宣戰。（圖／三立提供）

對於如何自我保護，林萱瑜認為「遠離」是最直接有效的方式。她坦言，許多人之所以難以脫身，往往因情感勒索或家庭牽絆，甚至陷入類似「斯德哥爾摩症候群」的依附狀態「有些人以為自己想離開，但其實已經習慣依附傷害自己的人。」她強調，唯有保持理性、勇敢抽離，才能真正擺脫傷害，「要先保護好自己，才有辦法走出來。」

▲林萱瑜在《百味人生》中跟老公陳謙文與小三周宜霈宣戰。（圖／三立提供）