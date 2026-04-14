約會房時爀爆紅！果汁世妍認愛了「PO親嘴照」洩戀情

▲果汁世妍曾被拍到和房時爀同遊美國。（圖／翻攝自YouTube／I am WalKing）

記者林汝珊／綜合報導

韓國直播主「果汁世妍」（과즙세연）因先前和房時爀在美國約會被路人巧遇後，知名度也再度攀升，還曾被冠上「房時爀身旁的女人」稱號。如今她近日正式宣布脫單，認愛36歲直播主BJ K，還大方送上接吻照，引起熱議。

果汁世妍在個人頻道發文表示：「最近的消息應該讓很多人感到驚訝，因此寫下這篇文章。」並坦言：「其實應該由我先親自說明，但在我暫停直播期間，有些人是透過男友的直播才得知消息，對此我覺得有些抱歉。」並進一步表示：「我現在正在與很好的人交往，生活得很好。」

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▲果汁世妍PO放閃照認愛直播主BJ K。（圖／SOOP@BJ케이）

果汁世妍也現身男友BJ K的直播，兩人牽手登場，並大方宣布戀情：「事情就是這樣了，我們會好好談戀愛。」期間也展現親密互動，包括接吻等舉動。BJ K也透過直播，並發文「會好好談戀愛！」並公開多張情侶照，包括手機合照與一同看電影的畫面，相當甜蜜。

▲果汁世妍認愛。（圖／翻攝自IG）