記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」一員，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列單穿塑身衣的照片，「塑身效果驚人，胸部的集中效果極佳」，超辣身材立刻吸引不少網友按讚朝聖！

▲短今上半身單穿塑身衣。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



照片中，可以看到短今身穿一件膚色的細肩帶塑身衣，相當映襯她的白皙膚色；她下半身則搭配淺色牛仔長褲，並以跪坐在沙發上的姿態入鏡，展現隨性且舒適的氛圍。

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▲短今辣露超兇上圍。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



除了性感穿搭，短今更大方展現自律維持的火辣身材。塑身衣的低胸剪裁讓渾圓北半球呼之欲出，事業線在鏡頭前全被看光光，合身設計更突顯出毫無贅肉的纖細腰身。

▲▼短今展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。