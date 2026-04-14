曾沛慈登《浪姐7》黑馬！吳姍儒曝姐妹群私下對話　揭她反差真面目

記者孟育民／台北報導

曾沛慈近日加盟《乘風2026》，表現備受關注。吳姍儒今（14日）出席私密處代言記者會，直呼相當替對方開心，透露私下姐妹群組常討論節目內容，對曾沛慈的表現讚不絕口，「大家都會說這段唱得太好了、這個好可愛，真的覺得她現在是高光時刻。」她也祝福好友能好好享受比賽過程，「不管最後結果如何，這段經歷都非常珍貴。」

▲吳姍儒大讚曾沛慈表現 。（圖／記者劉耿豪攝）

她也笑說，曾沛慈私底下其實個性直率，講話甚至有點「嗆」，反差相當可愛，「她明明很會念書，歌也唱得好、戲也演得很好，但一上台就會進入那種『啊啊啊』的狀態。」透露過去曾沛慈在面對記者會前夕，還會私訊向她求救，「她會問我說記者會大概會問什麼、這題怎麼回，我都跟她說放輕鬆聊天就好。」

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至於是否有機會參與節目，吳姍儒則笑回「沒可能」，坦言自己還是比較適合當觀眾，「我只會主持，不會唱歌也不會演戲，但我覺得這個節目真的很精彩。」

▲吳姍儒替好姐妹開心 。（圖／記者劉耿豪攝）

事實上，曾沛慈先前爆出退賽傳聞，對此也她全程參與見面會直播公開闢謠，強調會繼續在《浪姐》中挑戰自我，「要在乘風裡勇敢地繼續突破自己，不會辜負每一個有機會站上的舞台。」也承諾會「帶來更多舞台」，未來表現備受觀眾期待！