記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，擁有32D的火辣身材，因而獲封「中職最正MC」的稱號。不時會分享生活點滴的她，近日在社群網站上傳一段於海邊跳舞的影片，「祝我生日快樂」，藏不住好心情。

▲艾融的背心正中間挖空。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



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畫面中，可以看到艾融單穿一件白色細肩帶背心，正中間挖空蝴蝶結綁帶設計，搭配胸下拼接蕾絲的設計，展現若隱若現的美感；她下半身則穿上淺藍色長褲，大方解開褲頭，展現夏日風情。

▲▼艾融的背心胸下拼接透視蕾絲。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



除了吸睛的度假穿搭，艾融更在鏡頭前秀出傲人體態，辣露渾圓半球，纖細腰身完全沒有贅肉，一轉側身入鏡時，完美的S曲線全被拍了下來。

▲艾融還大方解開褲頭。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）



事實上，艾融雖然外型亮麗，卻有網友批評過她嘴巴超大，「說我笑到裂開。」對此，她曾表示其實很喜歡自己的嘴巴，有時聽到負面評論難免暴走，當下只能立刻打電話跟朋友抱怨，不開心的情緒就會慢慢拋諸腦後。