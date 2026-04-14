沈春華轟「電視台裁員非常愚蠢」　親揭15年前出走原因

記者王靖淳／綜合報導

TVBS近期驚傳大規模組織調整，兩波裁員名單累計已達百人，資深主播成為首波受影響的對象。為此，資深主播沈春華今（14）日也在臉書發布長文談及自己對此事的看法。

▲沈春華。（圖／翻攝自Facebook／沈春華Live Show）

沈春華指出，電視台若用粗暴的手法裁減具備代表性的資深主播，其行為簡直是「非常愚蠢。」她語重心長地表示，這種做法是在傷害電視台長年建立的信賴和招牌。沈春華也強調，自己當年並非比別人勇敢，只是更早看見了趨勢的轉變，因此決定主動出擊，而不是坐以待斃。

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沈春華也在文中透露，早在15年前，就在外界驚訝同時，她做了一個大膽決定，也就是在52歲、能量仍處於巔峰之時，選擇主動將自己從主播台上「裁員」，帶著感恩與從容離開舒適圈，主動為自己的人生掌握船舵，而非等待被時代淘汰。

回想起當年的出走，沈春華坦言，對外雖然說是為了陪伴家人與整理人生，但還有個更深層的原因是，她預見「媒體世界正在改變。」她也直言，如果當時沒有果斷做出選擇，「或許有一天，我會被迫面對一個更不從容、也更不舒服的離開方式。」