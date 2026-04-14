Darren澳洲珍奶店收攤「沒虧錢原因」曝光！揭新動向…跟周杰倫取經

記者黃庠棻／台北報導

男星Darren（邱凱偉）與友人在澳洲開設的珍奶店，日前驚傳不到一年就收攤，14日出席公視台語台電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》記者會，透露原本的目標就是要在台灣開店，澳洲的店收掉是朋友的決定，而他只是投資乾股，幫忙設計，沒有任何金錢損失。

▲Darren邱凱偉出席《阿爸請你嘛嘛吼》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

談到珍奶店副業，Darren表示目前還在找台灣的店面，北中南部都有考慮過，不過目前傾向開在台北，至於要投資多少錢，坦言「目前還不知道」，希望可以在今年內開店。不過，澳洲店面收掉是否感到可惜，他正向地表示「不會，因為設計還是可以複製到台灣的店面中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Darren邱凱偉出席《阿爸請你嘛嘛吼》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

Darren過往也有投資失利、慘賠2000萬的經驗，這次投資是否會跟也有投資手搖飲店的好友周杰倫取經，他說「會！也會請教阿Ken。」直讚阿Ken的甜甜圈副業非常成功。不怕手搖飲店競爭壓力大，Darren認為「你不做，別人也會做，有新品牌加入，大家一定會想嚐鮮，很多人一起來做，就會有機會，是一種集市的概念。」