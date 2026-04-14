曹雅雯瘦到47公斤奇蹟變胖　生重病嗓子沒聲音「我完了」

記者葉文正／台北報導

金曲歌后曹雅雯今年六月將參與「但願人長久」鄧麗君經典回聲音樂會演出，不過他之前爆瘦剩下47公斤（170公分），今天露面身材依然纖細，她今天也表示，之前生重病還倒嗓，當時閃過的念頭就是「我完了」，幸而今天健康復出。

▲曹雅雯之前生重病倒嗓。（圖／記者葉文正攝）

曹雅雯說，之前有胃食道逆流，吃不下，加上參加演出的壓力蠻大的，那場演唱會是2025年準備，到2026年才正式演出，演出時就覺得身體怪怪的，會後大倒嗓，「我倒嗓到兩個月沒辦法唱歌，不過墨非定律就是這樣，當時唱的歌都很難，突然覺得腎上腺很厲害，下午還可以唱完，晚上慶功就覺得聲音變鴨嗓，隔天聲音就消失，連氣音都發不出來，趕緊去看醫生，也有打針，連續發高燒一周，頭上貼著退熱貼，感覺自己像咒術迴戰的角色，心裡想完蛋了，怎麼辦，就倒嗓吧，反正唱完了。」

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▲曹雅雯(中)之前留短髮爆瘦引粉絲心疼。（圖／公視台語台）

曹雅雯連續發燒一周，「醫生說是被感染，而且細菌直接攻擊喉嚨，吃藥就退燒，藥效退了就繼續燒，當時也也只能休息吃藥。」沒別的法子。

曹雅雯選擇跟經紀人一起去放假，出國散心放鬆，現在剛好50公斤，最瘦只有47公斤，逼自己吃消夜，吃水餃，現在就還蠻放鬆，畢竟要把狀態養出來，日前她因剃平頭又爆瘦，引發關注，但她曾表示，爸爸離世也是一大打擊，如今總算有養肉回來，應該可以再更自在一點。