5歲愛兒半夜夢遊嘔吐…Darren目睹「像被惡鬼纏身」急衝地藏庵拜拜

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台「台語有影」系列電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》將於19日（日）播出，主演Darren邱凱偉、嚴正嵐、陳峻廷與張哲偉14日一同出席媒體茶敘。其中，邱凱偉與5歲的兒子Travis感情極佳，常常會帶著孩子一同參加公開活動，怎料他卻透露愛兒疑似遇上靈異事件的故事。

▲Darren邱凱偉、嚴正嵐、陳峻廷、張哲偉出席《阿爸請你嘛嘛吼》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

《阿爸請你嘛嘛吼》描述對父親誤解深重的女兒林雅惠（嚴正嵐飾），在父親林秋山（邱凱偉飾）性命垂危之際，試圖以「觀落陰」喚回父親靈魂奪回家產，卻在奇幻旅程中逐步理解父親的愛；另外，陳峻廷飾演穿梭陰陽的靈界使者，張哲偉則飾演嚴正嵐的渣男前夫。

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▲Darren邱凱偉、嚴正嵐、陳峻廷、張哲偉出席《阿爸請你嘛嘛吼》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

談到「觀落陰」，邱凱偉透露自己非常想要嘗試，無論是自己的家人，像是外公、外婆、阿公、阿嬤還是爸爸，就連小時候的偶像李小龍、麥可傑克森都想要看看，直言「想偷看他們過得好不好」。

▲Darren邱凱偉出席《阿爸請你嘛嘛吼》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，邱凱偉也意外透露5歲的兒子Travis從小就會夢遊，會在半夜3點多的時候起來在床上走來走去，甚至會出現嘔吐的症狀，他當場演起兒子夢遊的狀況，直言「有種惡鬼纏身的感覺，很像被卡到」，後來他帶著孩子到新莊地藏庵拜拜才得以改善。

▲Darren邱凱偉出席《阿爸請你嘛嘛吼》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

對此，邱凱偉認為兒子的狀況「有點像中邪」，但他不把話說死，只斷定「有看不見的玩伴」，而到廟宇拜拜的時候「老師說有人在跟他玩」，拜完之後大約一個禮拜都睡得很好，現在偶爾還會有夢遊的情況，但仍在求助完神明以後有很大的改善，至於嘔吐的狀況，他表示「有吐東西出來，像是水或是睡前喝的牛奶。」

▲Darren邱凱偉出席《阿爸請你嘛嘛吼》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

此外，邱凱偉與太太兩人都有特殊體質，透露夫妻倆待在一起的時候感覺更加明顯，他透露過去遇到一位可以通靈的乩身，對方告訴他「你以前是玉皇大帝身邊的武將」，後來對方給了他一個前幾世的寶劍當作武器，在兒子發生夢遊事件之後，他也把這支寶劍借給小孩，讓5歲愛兒安心。