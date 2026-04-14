李多慧減肥ing「真實早午餐菜色公開」！隨身帶一神物：維持48公斤

記者潘慧中／綜合報導

啦啦隊女神李多慧最近積極控制體態，經紀人14日便在社群網站公開她的早午餐菜色，但她實際上「只吃了蘋果」，揭開在光鮮亮麗的背後，她為了展現完美體態所付出的努力。

▲李多慧經紀人透露她正在減肥。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



從Instagram限時動態中，可以看到李多慧減肥中的早午餐菜色極為清淡，餐盒內包含了大量蔬菜、切片南瓜以及半顆溏心蛋。主食部分則是選用紫米飯，並鋪上幾片灑了黑胡椒調味的雞胸肉。

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▲▼李多慧體重長年維持在48公斤。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



照片背景疑似是在工作場域的化妝間，桌上擺了化妝品與化妝包，導致她儘管準備了健康餐盒，似乎仍忙到無暇進食。經紀人透露，她最後其實只有吃蘋果，整個餐盒依舊滿滿的。

▲李多慧會在蘋果上抹花生醬。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）



至於一旁的花生醬，則是李多慧曾分享長年維持48公斤的方法，那就是蘋果一定要「連皮吃」，因為蘋果皮富含膳食纖維。另外，她還會在蘋果上抹花生醬，指出花生醬對於穩定血糖有幫助，「吃的是有100%花生的花生醬，如果有加一點糖的話對減肥不好。」